L'Omaggio alla natura di Michele La Sala in mostra al Palazzetto dell'Arte

Dopo tre anni torna ad esporre nella propria città di residenza uno tra i più prolifici pittori paesaggisti contemporanei italiani. Michele La Sala torna a Foggia dopo l’ultima mostra del 2015 che in 12 giorni accolse più di 500 visitatori, numeri lusinghieri per il capoluogo dauno.

Questa volta torna con Omaggio alla natura: 22 nuove opere di pittura paesaggistica con in più una nuova prova pittorica per il maestro: un dipinto sull'Olocausto.

L’inaugurazione della mostra si terrà il 17 novembre alle 18:00 presso la sala Propilei del palazzetto dell’arte, la mostra poi si protrarrà fino al 30 Novembre, sempre con ingresso libero.

Le parole di Michele La Sala sulla fase di creazione delle opere che vanno a formare questa sua nuova mostra: “Dal 2015 ad oggi c’è stata una evoluzione nelle mie opere in quanto i colori e le tonalità si sono fatte più ricercate con contrasti forti un po' come i temi ricercati, esempio: paesaggi pieni di colori gioiosi ma anche un richiamo contrastante con il tema dell'Olocausto. Questo è un argomento a cui sono particolarmente sensibile da sempre. Nelle mie tele c’è la voglia di esprimere ciò che l’uomo può fare come operatore del bello e anche del brutto. In fondo è sempre la stessa storia: la lotta tra il bene e il male”.

Omaggio alla natura di Michele La Sala

Dal 17 al 30 novembre

Sala Propilei Palazzetto dell’Arte (ingresso Villa Comunale)

Instagram: Michelelasalart