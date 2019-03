A Parcocittà Only Food lancia un Masterlab sulla birra

Tecniche di degustazione della Birra, preparazione e degustazione di "Ricetta inedita alla Birra". Sono alcuni degli “ingredienti” dell’Only Food Masterlab sulla Birra, che si terrà a Parcocittà giovedì 14 marzo 2019 dalle ore 19 alle ore 21.

L’appuntamento rientra in una serie di masterclass e laboratori con degustazioni sui prodotti eccellenze di Capitanata lanciati da Only Food al Centro Polivalente di Parco San Felice e guidati da esperti.

L’incontro di giovedì dedicato alla birra prevede due "master": Michele Solimando, biersommelier e brewmaster di Rebeers; Pietro Del Gaudio, chef.

Michele Solimando guiderà alla scoperta della Birra, facendo degustare ai partecipanti diverse tipologie e abbinamenti. Pietro Del Gaudio, invece, preparerà dal vivo una "Inedita ricetta alla birra" dando anche suggerimenti pratici per la sua riproduzione a casa.

L’iniziativa, come detto, è promossa da Only Food, l’Aps nata nel dicembre del 2015 con la volontà di promuovere le eccellenze di Capitanata, creando tavoli ed eventi di degustazione dei prodotti della Provincia di Foggia per diffondere la conoscenza e valorizzare le risorse territoriali, paesaggistiche, storiche ed artistiche incentivando il turismo sociale, culturale ed enogastronomico.

La mission è la ricerca continua di un vantaggio competitivo che faccia fronte ai mercati sempre più globalizzati attraverso la valorizzazione di una rete di offerta integrata e direttamente collegata a quelle che sono le sue specificità territoriali.