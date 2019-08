Ferragosto in piazza Cavour: i foggiani pronti a festeggiare con i successi di Massimo Ranieri

Dopo le celebrazioni liturgiche culminate con la tradizionale processione dell'Iconavetere, la due giorni di festeggiamente della festa patronale si concluderà questa sera con il consueto concerto di Ferragosto.

Ancora poche ore di attesa poi per i foggiani sarà il tempo di riempire piazza Cavour. Il protagonista scelto quest'anno dall'Amministrazione Comunale sarà Massimo Ranieri, uno degli artisti italiani più longevi, talentuosi, creativi e poliedrici.

Quello di stasera non sarà, infatti, un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo dove confluiranno musica, poesia, teatro e ballo. A seguire, il consueto spettacolo pirotecnico che, quest'anno, si preannuncia ancora più lungo rispetto agli anni scorsi.

Ritiro biglietti

Quest'anno sono previsti anche 500 posti a sedere, riservati agli over 65, previo ritiro del tagliando disponibile presso il palazzetto dell'Arte a partire dalle ore 17.

Per poter accedere alla piazza e assistere allo spettacolo in piedi, si potranno utilizzare i due varchi di via Lanza e via IV novembre.

Info su traffico e chiusura strade

Fino alle ore 10 di domani è prevista la chiusura parziale al traffico veicolare di piazza Cavour, nella zona antistante il Pronao della Villa comunale (nel tratto compreso tra via Galliani e via Scillitani).

A partire dalle ore 14 e sino alla conclusione dell'evento è stata disposta la chiusura totale al traffico veicolare di piazza Cavour e di di piazza Cavour/via Torelli, via Torelli/via Trieste, viale XXIV Maggio/piazza Cavour, viale XXIV Maggio/via Isonzo, piazza Cavour/via Scillitani, via Scillitani/via Monte Sabotino, largo Giovanni Paolo II/via Galliani, via Galliani/via Rossi, largo Giovanni Paolo II/via IV Novembre, via IV Novembre, piazza Italia, corso Giannone/piazza Cavour, via Tugini/corso Giannone, largo Giovanni Paolo II/via Rosati, via Rosati/via La Rocca, via La Rocca/corso Giannone.