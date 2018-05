'Cetti Curfino': Massimo Maugeri alla Ubik con il suo nuovo romanzo

Cetti è bella, parla quasi esclusivamente siciliano ed è in carcere. Quando compare per la prima volta nella storia, Andrea Coriano, giovane e spiantato giornalista, non ha dubbi: la sua, è una bellezza “dotata di un incanto ferale”. Dall’omonimo e apprezzato monologo teatrale, magistralmente interpretato dall’attrice Carmelinda Gentile, Massimo Maugeri, scrittore e creatore di Letteratitudine.it, seguitissimo blog letterario online dal 2006 e parte del gruppo L’Espresso, ha sviluppato un romanzo denso di significati, in grado di rappresentare la Sicilia attraverso una figura potente e affascinante. Mercoledì 30 maggio, alle ore 19, l’autore siciliano presenta il suo libro, Cetti Curfino (La nave di Teseo, 2018), nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, conversando con la giornalista Annalisa Graziano, da anni impegnata in progetti culturali negli istituti carcerari di Capitanata, nonché autrice del libro Colpevoli (la meridiana, 2017), incentrato proprio sulla vita di alcuni detenuti della Casa Circondariale di Foggia. Inoltre, l’indomani, giovedì 31 maggio, alle ore 15, Massimo Maugeri incontra proprio il gruppo di lettura dell’istituto di detenzione del capoluogo dauno, come fuoriprogramma delle iniziative organizzate dall’associazione Leggo QuIndi Sono.

Cetti Curfino (La nave di Teseo, maggio 2018). Un giornalista giovane e spiantato entra in un carcere per incontrare una detenuta. Gli si pone davanti una prorompente figura di donna, labbra carnose, corpo colmo, occhi che rivelano abissi. Di lei ha letto sui quotidiani, è stato un caso che ha fatto parlare e che adesso sta per spegnersi, ingoiato da altri clamori. Il giornalista ha subito pensato che la sua storia andasse raccontata e ora che se la trova lì, ferina, impastata di dialetto, dolore e femminilità, capisce di non essersi sbagliato. Eccola, è lei. Cetti Curfino. Ma chi è questa donna? Qual è la storia che l’ha portata in carcere? E soprattutto, sarà in grado di rivelarsi, di confessare a lui – Andrea Coriano, giornalista alle prime armi – la propria vita, i percorsi oscuri che l’hanno condotta fin lì? Non ha molte armi professionali in tasca, Andrea Coriano, e nemmeno molti strumenti di seduzione, in verità. Al più, può sfoderare con una certa autoironia le proprie difficoltà. La vita con zia Miriam ad esempio, agguerrita sostituta di sua madre, morta nel darlo alla luce. O narrare le sue corse in macchina per portarla in giro con il suo festoso gruppo di amiche di mezza età, vedove ringalluzzite dalla gioia di godersi la stagione del tramonto. La voce di Cetti, però non gli dà tregua. Vibrante nel suo italiano imperfetto, sembra salire da profondità nascoste della terra di Sicilia.

Massimo Maugeri. Siciliano, collabora con le pagine culturali di magazine e quotidiani. Ha ideato e gestisce Letteratitudine (in rete dal 2006), blog letterario d’autore del Gruppo L’Espresso nonché uno dei più noti e seguiti blog letterari italiani, integrato dal quotidiano culturale online LetteratitudineNews. Dal 2009 cura e conduce una fortunata trasmissione radiofonica culturale di libri e letteratura che ha lo stesso nome del blog, incrociando la propria voce con quella dei più noti scrittori italiani e internazionali. Ha pubblicato romanzi, racconti e saggi, tra cui il romanzo Trinacria Park (Premio Vittorini). Tra i vari riconoscimenti ricevuti: Premio Addamo, Premio Martoglio, Premio Più a Sud di Tunisi, Premio Internazionale Sicilia “Il Paladino”, Premio Elmo, Premio Promotori della Lettura e del Libro.