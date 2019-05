"Karma City": Massimo Bisotti torna nello spazio live della Ubik

Cosa faremmo se ci venisse offerta l’opportunità di cambiare vita, di ripartire da zero? È la domanda scatenante del nuovo romanzo di uno degli autori più amati dai giovani lettori, in grado di ritagliarsi uno spazio importante nella narrativa italiana contemporanea grazie al calore delle sue storie. “Star” dei social network, a distanza di due anni, giovedì 23 maggio, alle ore 19, Massimo Bisotti torna nello spazio live della libreria Ubik di Foggia con il suo nuovo libro, Karma City (HarperCollins Editore, 2019). Una storia corale in cui emerge il suo stile inconfondibile, in grado di raccontare il mondo di oggi senza tralasciare ciò che rende i suoi libri così amati, ormai non solo dai giovani ma anche dagli adulti: l’importanza delle emozioni umane. A conversare con Massimo Bisotti, insieme con la docente Mariolina Cicerale, ci saranno anche due alunne del Liceo classico V. Lanza di Foggia, Flavia Parrella e India Inzaina.

Karma City (HarperCollins, marzo 2019). Amanda, Mary Jane, Sarah, Joy, Robin, Yuki, Zac e Sasha hanno tra i venticinque e i quarant'anni e ognuno di loro ha una sua storia particolare. Zac ha una discoteca di successo e gli è appena stata diagnosticata una brutta malattia. Amanda è una milionaria famosa sui social ma sente di aver costruito solo rapporti superficiali. Sasha è un tatuatore che fa anche il ghost writer, soffre per i mancati riconoscimenti e di notte va a disegnare meravigliosi graffiti sui muri della sua città. Mary Jane è una scrittrice che ha perso l'ispirazione e non riesce a trovare l’amore… Tutti e otto sono accomunati da una cosa: sono insoddisfatti della loro vita. Per questo accettano la proposta, che viene da uno psicologo conosciuto online, di abbandonare la loro esistenza quotidiana e trasferirsi su un’isola bellissima e appartata che possa offrire loro la possibilità di ricominciare. Qui, assieme ad altri giovani, potranno vivere un nuovo inizio in un luogo capace di riportare l’anima in contatto con la sua parte più vera. Passano i mesi, si creano legami, amori, amicizie. Ma qualche tensione comincia a scuotere il gruppo. È possibile che non sia tutto perfetto come sembra? Forse il sogno di un luogo ideale è soltanto un’illusione…

Massimo Bisotti. Nato a Roma, dove vive, ha studiato Lettere, suona il pianoforte ed è appassionato di psicologia. Dice di sé di avere iniziato a scrivere perché le sue parole rimarginassero le ferite e si chiudessero in cicatrici. Nel 2012 ha pubblicato il suo romanzo di esordio La luna blu (prima edizione Psiconline, seconda edizione 2013 Ultranovel), che è stato uno dei casi editoriali dell’anno. Il successo è stato confermato e accresciuto dal romanzo seguente, Il quadro mai dipinto (Mondadori), uno dei libri più letti degli ultimi anni. Nel 2015, ancora per Mondadori, ha ripubblicato i Foto/grammi dell’anima, una raccolta illustrata di favole, scritte a poco più di venti anni. Un anno per un giorno è il suo precedente romanzo.