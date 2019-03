"Lucio incontra Lucio" al Teatro del Fuoco: Sebastiano Somma racconta Dalla e Battisti attraverso le loro canzoni più belle

Cambio in corsa per la rassegna Foggia a Teatro che non propone più “Boomerang” con Amanda Sandrelli ma accoglie Sebastiano Somma con uno straordinario spettacolo musicale che omaggia due giganti della musica italiana. Lucio Dalla e Lucio Battisti saranno ricordati mercoledì 27 marzo (sipario ore 21) come sempre al Teatro del Fuoco che ospiterà un evento unico nel suo genere.

Le vite dei due grandi artisti saranno raccontate attraverso le loro canzoni più belle, e l’attore e cantante partenopeo sarà accompagnato sul palco di Vico Cutino da un quartetto di splendide voci e da una formazione musicale che suonerà dal vivo successi come Pensieri e parole, 4 marzo 1973, Mi ritorni in mente, Il gigante e la bambina, Emozioni, Piazza Grande e tante altre.

Il progetto, scritto da Liberato Santarpino e diretto dallo stesso Somma, mette in scena un’originale lettura della vita dei due Lucio, nati a distanza di dodici ore (4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti), senza che si siano mai incontrati artisticamente, anche perché molto diversi tra loro.

“Lucio incontra Lucio” prova a immaginare quel parallelo di emozioni che sarebbe rimasto semplicemente nella storia della musica italiana.

Il cartellone allestito al Teatro del Fuoco sta semplicemente confermando per il quinto anno consecutivo una tradizione di successo tributata dal pubblico proveniente da tutta la Capitanata, grazie ad artisti di primo livello che si stanno avvicendando sul palcoscenico di Vico Cutino.

Dopo le performance di Mario Zamma, Gianni Ferreri e Veronica Maya, Musical Ensemble e la Compagnia Italiana di Operette e Carlo Buccirosso che ha bissato il suo spettacolo, il resto del cast della rassegna è composto ancora una volta da nomi di prestigio come Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi, Roberto Ciufoli e Sergio Muniz.

Informazioni e abbonamenti:

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it