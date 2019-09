Al Liceo "Lanza" torna la rassegna "Lettura e oltre": Felice Limosani il primo ospite della nuova stagione

Nell’ottica della proficua collaborazione tra il Liceo Classico Lanza e istituzioni, organizzazioni culturali, sodalizi di livello nazionale e internazionale, è in programma un importante evento voluto dal Rotary club ‘Umberto Giordano’, con il patrocinio della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, che vede il ‘Lanza’ come ‘partner’.

Ospite di grande rilievo sarà l’artista multidisciplinare, di fama internazionale e di origine foggiana, Felice Limosani, le cui opere sono state esposte in tutto il mondo. “Essere concreti con la fantasia” è il titolo dell’evento in programma sabato 5 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo foggiano.

FELICE LIMOSANI

Creativo multidisciplinare. Lavora con l'idea di rimuovere i confini tra

comunicazione e arte, consumo e tecnologia, cultura e intrattenimento. Il suo lavoro spazia dalla consulenza strategica per clienti internazionali, fondazioni e istituzioni, fino alla realizzazione di installazioni artistiche, alla progettazione di ambienti immersivi e mostre esperienziali.

Autodidatta. Ha iniziato professionalmente come DJ e produttore musicale (1982/99) e fondato - SKYBAR wireless lifestyle support – la prima start up di applicazioni ludiche per Nokia (2001). Ha realizzato cellulari su piattaforma IMODE e contenuti digitali per NTT DoCoMo, compagnia di telefonia mobileleader in Giappone (2008).

Innovation and creative director di Luisaviaroma, ha ideato il primo concept multicanale di comunicazione e vendita sia in-store che on-line, trasformando lo spazio commerciale in un luogo di esperienze integrate alla piattaforma ecommerce luisaviaroma.com (Firenze 2002-2015)

Consulente di brand internazionali con incarichi finalizzati al riposizionamento attraverso i nuovi linguaggi espressivi, dell’ingaggio esperienziale e dei nuovi paradigmi che ibridano cultura, comunicazione e commercio.

Ha creato pezzi unici di fine art e installazioni artistiche su commissione di top brand. Collabora in tutto il mondo con architetti e studi di design, sviluppando progetti non convenzionali in ambito retail.

É membro della Fondazione di Venezia per il polo culturale M9 e del comitato scientifico della Fondazione Matera Capitale della Cultura Europea del 2019.

I suoi lavori site specific sono stati esposti al Louvre, Miami Art Basel, White Chapel Gallery, Palazzo Strozzi, Palazzo Vecchio, Accademia di Firenze, La Triennale di Milano, Padiglione Mies Van der Rohe Barcellona.

Ha tenuto letture magistrali per Stanford University, Central Saint Martins - University of the Arts London, Ecal Ecole Cantonale d'Art de Lausanne, YPO Presidents Organization, Domus Academy, Istituto Marangoni, Cà Foscari Venezia e il Future Concept Lab – istituto globale di ricerca e innovazione. Il saggio "Italo Globali” edito da Lupetti (2014), lo ha incluso tra i principali innovatori italiani riconosciuti in ambito internazionale.

Non poteva iniziare meglio quest’anno, per il Liceo classico ‘Lanza’, la Rassegna‘Lettura e oltre’, organizzata dalla Prof.ssa Mariolina Cicerale, giunta alla XII Edizione, che prevede incontri con noti personaggi della cultura, dello spettacolo, dell’informazione, nella convinzione che la ‘cultura’ degli studenti di un Liceo, specialmente se ‘classico’, non debba essere confinata ai soli libri, ma preveda un ‘oltre, che la contemporaneità continuamente ci propone.