"Le porte del rigurgito" si aprono al Teatro dei Limoni

Nuovo appuntamento con Giallocoraggioso, la rassegna di teatro indipendente del TdL: “Le porte del rigurgito” prodotto dal Teatro del Grimaldello (Salerno).



Fuori e dentro, attraverso il tempo e la storia di cinque corpi, cinque cuori denudati, rimasti vittima dei loro fantasmi, le porte spalancano prigionia e libertà. Ciascuno le attraversa, si libera della propria follia e poi di colpo si calma, ricondotto all’ordine e alla pace da strane figure di maghi, di medici dalle teste d’uovo che rimettono in ordine le cose. E i pazienti sono nudi, vivi e morti, oscillando nel passato e nel loro cuore. Ma questo mondo li assale, i cuori, al punto di renderli vuoti, finiti, talmente sconfitti da sentirsi liberi di raccontare, dopo una prigionia che non esclude nessuno, il proprio viaggio. Le porte sputano, trasformano e vomitano come materia estranea i cinque personaggi, in balia del continuo dentro e fuori.

Ogni volta che uno attraversa la soglia, supera un confine al di là di ogni verità. E lo spazio scenico diventa un mondo sospeso, dove le creature orbitano, confuse e inermi, teneramente amabili. Non sanno dove sono, hanno vaghi ritorni di quello che hanno vissuto. Rimettono il dolore in forma di racconto, si muovono senza orientamento. Gridano. Poi si calmano, assistiti da strani figuri fantasmatici. E le loro voci cantano la morte. La fine. In una lingua di babilonia. «Dove sono? Chi siete voi? Papà? Pronto? Posso parlare con qualcuno? Avete a che fare con la verità?».

Come in un giudizio universale, i personaggi si staccano dalle mura d’intonaco per restituirci quel che furono.



“Le porte del rigurgito”

con Domenico Bottino, Gemma De Cesare, Gabriela Orilia, Cristina Milito Pagliara, Alfonso Tramontano, Annarita Vitolo

di Alfonso Tramontano Guerritore

regia Antonio Grimaldi



23/24 Marzo 2019 - ore 21:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ingresso riservato ai soci



RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").



Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it