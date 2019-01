I 'Cavolini' di LaSabri: la youtuber protagonista al GrandApulia

LaSabriGamer, youtuber che ha prestato la voce a Tiffany nel film Disney Ralph spacca Internet, sarà al GrandApulia sabato 26 gennaio alle 16.30 per il firmacopie del suo primo libro-fumetto, edito da Rizzoli e intitolato ‘Cavolini’. Un’esclamazione che spesso usa anche nei suoi video visti da milioni di ragazzini dai 10 ai 17 anni e per i quali LaSabri rappresenta orami la sorella maggiore o l'amica più grande.

Carina, dolce, gentile, materna, ma anche terribilmente aggiornata su tutto quello che piace a loro, dai videogiochi alle canzoni. Non a caso, a lei raccontano tutto quello che non dicono ai genitori. LaSabri, 26 anni, al secolo Sabrina Cereseto, è nata a Monza ma milanese di adozione. Un passato da ginnasta e modella poi nel 2014 apre un canale su YouTube col nickname LaSabriGamer per raccontare la sua passione per i videogiochi. In poco tempo supera il milione di follower. Poi nei suoi video quotidiani, oltre che di videogames, comincia a parlare di bullismo, omofobia, razzismo, ma anche di ginnastica e vita sana. Finisce per fare squadra con i principali youtuber italiani come Favij e il quartetto dei Mates. Con uno di loro, Anima, al secolo Sascha Burci, si fidanza pure. Lui, insieme alla ‘strana” famiglia de LaSabri e ai suoi 11 inseparabili gatti, è uno dei protagonisti di ‘Cavolini’, il fumetto (acquistabile presso la libreria Giunti al Punto di GrandApulia) del quale è necessario essere in possesso, insieme al pass prioritario (distribuito al momento dell’acquisto del libro) per partecipare al firmacopie.

Per coloro che avessero acquistato il libro altrove verrà predisposto un apposito desk per la distribuzione dei pass standard, che saliranno sul palco una volta esauriti i pass prioritari.

I pass standard saranno distribuiti: Venerdì 25 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 - Sabato 26 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 17:00