Anime Brille ospita un incontro sul mitico "Paz"

E' dedicato al mitico Paz il convivio letterario di Anime Brille in programma domenica 12 maggio.

A partire dalle 20.00 saranno nostri ospiti lo scrittore Tony di Corcia, autore di La femmina è meravigliosa - Vita impaziente di Andrea Pazienza, e Luigi Damiani, amico e personaggio del fumettista italiano a cui si deve la rivoluzione della graphic novel made in Italy.

Il libro narra la vicenda umana e artistica di Pazienza osservata dal punto di vista delle donne con le quali ha condiviso affetti e inquietudini, eccessi e dolori. Tutto quel bagaglio emotivo che ne hanno magnificamente e tragicamente segnato la breve vita.

Edito da Cairo nel 2018, inserito nella collana Storie, La femmina è meravigliosa - Vita impaziente di Andrea Pazienza è il quarto volume di Tony di Corcia che ha concentrato attenzione narrativa ed emotiva sulle biografie di alcuni tra i personaggi più emblematici della moda del 900: Versace, Valentino e Burberry. A questi si aggiunge il racconto della storia d'amore e d'arte tra Ada Merini e Michele Pierri.

A proposito de La femmina è meravigliosa - Vita impaziente di Andrea Pazienza sul sito ibs.it si legge, tra l'altro: (...) Donne fondamentali e insostituibili, donne passeggere, che offrono l’occasione di rileggere la biografia dell’artista in una prospettiva differente: dall’adorata madre Giuliana, con la quale Pazienza aveva un’affinità speciale, alla sorella Mariella di nove anni più piccola; da Isabella, giovane compagna di tante spensierate estati pugliesi, a Betta, la storica fidanzata che ha dato il volto a molti dei suoi splendidi disegni; dalla moglie Marina con la quale ha condiviso gli ultimi anni, a Fulvia Serra che lo ha fatto debuttare sulle pagine di Alter Alter. Ma anche le tante amiche con cui ha collaborato per realizzare arte, mostre, riviste. Un percorso di ricordi al femminile che racconta quanto l’ispirazione di Pazienza affondasse sempre nel suo vissuto – tra Bologna, Montepulciano, Roma e l’amata Puglia – e come la sua vita privata sia una sorta di “making of” dei suoi fumetti: Pentothal, Zanardi, fino al poema più sofferto e autobiografico Pompeo, che hanno anticipato l’estetica dei nostri giorni e creato il solco da cui è nata l’odierna graphic novel. Un omaggio a un genio che a distanza di trent’anni continua a divertire, a sedurre, a stupire. (...)

Il convivio letterario sarà anche l'occasione per degustare un aperitivo ispirato ai sapori e ai profumi tipici del Gargano, luogo amato, raccontato e disegnato da Andrea Pazienza.

Vi aspettiamo domenica nella nostra vineria in piazza Federico II, 15 a Foggia.