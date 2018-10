Al Teatro della Polvere si ride con “La buonanima della suocera”

Ripartono le attività in quel di via Nicola Parisi, 97, a Foggia. In attesa di ufficializzare il cartellone della quinta stagione teatrale ‘Cultura è Passione’, il Teatro della Polvere regala al suo pubblico una ‘anteprima’ di gioiosa comicità (appuntamento il prossimo giovedì 1 e venerdì 2 novembre, alle 21), attingendo a piene mani dal repertorio di Georges Feydeau con la commedia in un unico atto ‘La buonanima della suocera’.

“Considerato il Moliere del XX secolo, Feydeau si rifà alla commedia dell'arte senza assumerne la tipica caratteristica fisica. Il risultato è un lavoro altamente divertente e stimolante; uno spettacolo spassoso tanto per chi lo guarda, quanto per chi lo recita e lo dirige”, spiega la regista Tiziana Massimo.

“Come è ormai consuetudine, anche per la stagione teatrale ormai alle porte abbiamo deciso di ‘ringraziare anticipatamente’ il pubblico che vorrà seguirci dedicandogli una speciale anteprima, con ingresso simbolico: sarà l’occasione per ritrovarci nuovamente attorno allo stesso palco e condividere progetti, cultura o puro intrattenimento”, spiega il direttore del TdP, Stefano Corsi. “Al termine dello spettacolo, infatti, verrà presentata - a grandi linee - la quinta stagione di ‘Cultura è Passione’, con cinque produzioni originali e due esterne, che spazieranno dal teatro sociale a quello d’avanguardia, senza disdegnare le suggestioni provenienti dal mondo cinematografico”.

LO SPETTACOLO. E’ notte fonda nella camera da letto di Yvonne: suo marito Luciano, vestito in maschera, torna dal ballo di Halloween ma, avendo dimenticato le chiavi di casa, bussa alla porta, svegliandola. Inizia così uno scoppiettante susseguirsi discussioni e situazioni, alimentate da una girandola di gelosie, dubbi e timori che terranno svegli i protagonisti della storia. Compresa la cameriera Annetta, opportunamente svegliata per dare man forte ora all'uno, ora all'altro. Il tutto procederà fino a quando Giuseppe, nuovo valletto della madre di Yvonne, busserà alla porta, ambasciatore senza pena di una notizia tutt'altro che bella...

Sul palco, gli attori Carlo Baldassini, Mariangela Conte, Stefano Corsi e Tiziana Massimo, che ne cura anche la regia. Lo spettacolo andrà in scena giovedì prossimo 1° novembre ed in replica il giorno seguente, 2 novembre, sul palco del Teatro della Polvere, in via Nicola Parisi, 97. Il costo del biglietto è di 5 euro. Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.

Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere (per partecipare è necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:351.5400172