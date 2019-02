Al Piccolo teatro riparte “L'Acquasale Operazione Londra”, lo show di Fabio Conticelli e Dino La Cecilia

E' partito alla grande lo spettacolo “L'Acquasale Operazione Londra”, produzione piccolo teatro, ottimo successo di pubblico per la prima andata in scena sabato 9 febbraio al Teatro Giordano e organizzata da Bella Vita Eventi, inoltre sono già sold out le repliche che si terranno al Piccolo Teatro di Foggia sabato 16 e domenica 17 mentre sono disponibili gli ultimi biglietti per martedì 19.

I testi, oltre che di Dino La Cecilia, sono del giornalista e scrittore Sandro Simone, già autore di Toti e Tata, il sound design è Guido Paolo Longo, il tecnico luci è Pasquale Mongiello, il video è di Niki Dell'Anno e le foto di scena di Mariano Russo. I balletti delle serate al Piccolo Teatro saranno della Musical Art con la coreografia di Aurora Cassano, mentre al Teatro Giordano erano di Echi e Movimento coordinate dal noto coreografo Roberto Procaccini che vanta esperienze con alcuni tra i più importanti artisti internazionali. Nello show Fabio e Dino rappresentano due giovani foggiani che lavorano nel campo delle pulizie ma decidono di lasciare tutto per inseguire il loro sogno di fare gli attori a Londra, quando arriveranno nella capitale inglese scopriranno una città in cui tutto funziona “al contrario” e proveranno a integrarsi e a far bella figura nell'audizione decisiva per il loro futuro. Con “l'Acquasale Operazione Londra” i due affiatatissimi attori foggiani, che recitano insieme da 18 anni, si mettono in gioco in uno show tutto nuovo che parte dalla loro esperienze nelle commedie teatrali per spaziare poi tra cabaret e satira sull'attualità, inoltre gli sketch sono intervallati da balletti creati appositamente sul tema dello show.

Per info e prenotazioni si può telefonare alla segreteria del Piccolo Teatro di Foggia allo 0881-723454. L'ingresso al Teatro è riservato ai soli soci.