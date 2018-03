All'Aqva Mood rock d'autore con James Maddock

Dopo il "fuoco" di Bob Malone e l' "acqua" di Jason Miles, la rassegna AQVA MOOD | i 4 elementi torna, il 20 marzo c/o il Ristorante AQVA, sulla "TERRA" ferma per il concerto a questo elemento dedicato, quello del grande songwriter britannico JAMES MADDOCK.



Una voce, quella di Maddock, che trasuda whiskey, dolcezza e disperazione e che ricorda il Rod Stewart più ispirato e Steve Forbert. Ballate metropolitane, sincere, che sanno di vita vera, di belle ragazze che volano via, di chance buttate al vento e di albe indimenticabili.



Maddock torna in Italia per presentare il suo nuovissimo disco Insanity vs Humanity, accompagnato da una super band tutta italiana con Massimiliano Malavasi alla batteria, Alex Valle alle chitarre, mandolino e pedal steel e Guido Guglielminetti, (questi ultimi due rispettivamente chitarrista e bassista/band leader di Francesco De Gregori).



JAMES MADDOCK

James Maddock è nato e cresciuto a Leicester in Inghilterra, ma la sua carriera musicale è cominciata e si è sviluppata negli Stati Uniti.

S’innamora di una donna e arriva a New York, città che si anima e diventa un personaggio che lo accompagnerà sempre, caratterizzando in modo indelebile la sua scrittura.

Nel 2000 è il leader della band Wood con cui realizza l’album Songs from Stamford Hill che gli permette di firmare un contratto con la Columbia Records. Il singolo del disco "Stay You" entra in classifica e viene incluso nella colonna sonora della fortunata serie televisiva Dawson’s Creek.

Maddock inizia a suonare dal vivo al fianco di personaggi come Paula Cole, Train e Susan Tedeschi. Si chiude la parentesi con gli Wood così come la storia d’amore con la ragazza americana e Maddock si rifugia nel Lower East Side lontano dai palchi e senza incidere dischi per diversi anni.

Il 2009 è l’anno del grande ritorno per il suo primo album solista dal titolo Sunrise on Avenue C che riceve prestigiosi premi e riconoscimenti come i NY Music Awards. Sunrise on Avenue C scala in poco tempo le prime posizioni delle classifiche radiofoniche e conquista i favori del pubblico e della critica.

In pochissimo tempo Maddock si impone grazie alla sua voce così particolare ma soprattutto per quell’urgenza poetica, l’immediatezza espressiva e un pizzico di romanticismo da bohemienne.

L'incontro con David Immerglück, chitarrista della rock band di fama mondiale Counting Crows oltre che dei Camper Van Bethoven e di John Hiatt, dà vita a un bellissimo disco intitolato Jimmy & Immy.



Da allora Maddock si ritaglia un ruolo da protagonista nel panorama del songwriting mondiale.



Nel 2013 pubblica Another Life, una raccolta di ballate elettro acustiche che vede la partecipazione di Larry Campbell, storico collaboratore di Bob Dylan.



Maddock da diversi anni è ospite fisso del Light of Day, una carovana di straordinari songwriter ameicani che girano il mondo con l’obiettivo di raccogliere fondi per la lotta e la ricerca contro il morbo di Parkinson. Padrino d’eccezione della Light of Day Foundation è Bruce Springsteen che si è esibito con James Maddock, Garland Jeffreys, Willie Nile più volte sul palco del Paramount Theatre di Asbury Park nel concerto conclusivo di questa maratona di solidarietà.

Per i ragazzi fino ai 25 anni sono riservati biglietti a prezzi speciali (€ 15 e € 10)



Ristorante Aqva | (c/o Mirage Village, Via Camporeale km 1,200 – Foggia)

tel. 329.80.40.437 | 0881. 65.20.23



Moody jazz cafè | info@moodyjazzcafe.it | www.facebook.com/moodyjazzcafe