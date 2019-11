Torna "Inferno": al Teatro della Polvere, lo spettacolo di Marcello Strinati ispirato al capolavoro dantesco

‘Inferno’ torna al Teatro della Polvere. Lo spettacolo liberamente ispirato alla prima cantica del capolavoro dantesco torna in scena, sul palco di via Nicola Parisi, come anteprima del cartellone teatrale 2019/2020 della compagnia foggiana. Lo spettacolo, scritto da Marcello Strinati per la regia di Mariangela Conte, andrà in scena i prossimi sabato e domenica, 16 e 17 novembre, alle ore 21, sul palco del Teatro della Polvere.

LO SPETTACOLO. ‘Inferno’ è la storia di un uomo qualunque, in crisi, che casualmente si ritrova a visitare l’oltretomba. A fargli da guida sarà proprio Dante: gli mostrerà un luogo differente da quello da lui cantato, popolato da molti altri personaggi: in 700 anni il numero dei peccatori si è notevolmente accresciuto. ‘Inferno’ è un nuovo viaggio, che racconta una visione leggermente diversa da quella dantesca, una visione moderna, attuale, come il mondo nel quale viviamo. In scena, gli attori Carlo Baldassini, Deborah Carlucci, Pier Ciccone, Mariangela Conte, Stefano Corsi e Tony Mancini. La regia è di Mariangela Conte, musiche originali composte da Antonio Cicognara.

“Covavo l'idea di un adattamento del capolavoro dantesco già da qualche anno”, spiega l’autore Marcello Strinati. “Inizialmente, pensavo dovesse seguirne fedelmente l'impianto filosofico e narrativo, fermo restando i dovuti tagli e arrangiamenti necessari alla messa in scena; poi ho ritenuto che sarebbe stato molto più avvincente, fruibile e vicino alla sensibilità di un pubblico più giovane raccontare un nuovo viaggio, un nuovo inferno, quello in cui precipiteremmo oggi, se esistesse realmente”. Ne è scaturito quindi un inferno laico, nel quale l'unico giudice è il buon senso, unico baluardo a difesa del bene dell'umanità, intesa come insieme di singoli individui.

“Eliminare alcune categorie di dannati, sostituendole con altre più confacenti al mondo odierno, trovare nuovi contrappassi, ridisegnare la morale dantesca (e non solo) hanno rappresentato per me la sfida principale dell'opera”, conclude Strinati. “Quello che sarà in scena sarà un Inferno decisamente diverso da quello cui siamo soliti pensare: la scenografia sarà essenziale e asciutta perché a rendere ‘infernale’ questo luogo saranno i personaggi che lo popolano, i peccatori che si incontreranno lungo questo viaggio extra-ordinario”, spiega la regista Mariangela Conte.

Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere (per partecipare è necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 351 5400172