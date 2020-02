Cibo e cultura: la formula vincente della Delegazione FAI, Only Food e Trawellit per far amare Foggia.

Enogastronomia e cultura si sposano alla perfezione e il connubio è promosso a pieni voti dai foggiani. Per questo, la Delegazione FAI di Foggia, insieme all'A.P.S. Only Food e alla startup innovativa Trawellit, ha organizzato per domenica 1 Marzo, dalle ore 09.30, il secondo appuntamento di "Assaggi di Storia" dal titolo "Foggia imperiale e terrazzana".

Dopo il tutto esaurito registrato nell'ultima edizione all'insegna della storia dei palazzi e del buon cibo a Km0, torna la proposta culturale per riscoprire e "degustare" Foggia. Il programma prevede la partenza alle ore 9.30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista e dopo un accenno alla storia dello scomparso piano delle fosse si proseguirà verso via Arpi (con sosta presso il portale del palazzo voluto da Federico II) e quindi via Manzoni, con tappa presso l'epitaffio, e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Da qui si giungerà, percorrendo un “labirinto”, al Palazzo Villani e, attraversando Piazza Mercato, prima alla chiesa della Madonna dell'Addolorata e poi al luogo dal quale ha avuto origine la città di Foggia: Piazza del Lago e la Cattedrale.

La visita si concluderà presso la sede della Delegazione FAI di Foggia, in Piazza Purgatorio, all'interno del Palazzo Bongiorno, dove sarà allestita una degustazione dei prodotti delle migliori Eccellenze di Capitanata associate ad Only Food.

L'evento ha un costo totale di €15 a persona comprensivo di tour con guida turistica abilitata (a cura di Trawellit, startup innovativa vincitrice del finanziamento “PIN- Pugliesi Innovativi”) e degustazione eno-gastronomica a cura di Only Food. Per i bambini di età inferiore ai 10 anni il costo è di €6.

Per l'occasione sarà possibile contribuire alla missione del FAI sottoscrivendo una tessera annuale valida su tutto il territorio nazionale che da accesso a sconti e promozioni dedicate ai soci del FAI.

I posti sono limitati e sarà possibile prenotare entro e non oltre Martedì 25 Febbraio.

La quota di partecipazione può essere versata contattando il dott. Paolo delli Carri al 3477220495 o presso la Libreria Rio Bo, in Via G. Matteotti 74 Foggia nei seguenti orari di apertura:

Lunedì 17.00-20.30

Martedì al Sabato 9.30-13.00 e 17.00-20.30

Domenica 10.00-13.00 e 17.30-20.30.

Per maggiori informazioni contattare: percorsi@onlyfood.org; o dott. Paolo delli Carri 3477220495