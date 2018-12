Il Natale arriva anche in piazza Cavour: i foggiani pronti a far volare i propri desideri

«I sogni son desideri di felicità… tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà». Le parole del brano di Cenerentola si prestano benissimo a fare da colonna sonora a “Il Volo dei Desideri”, l’evento organizzato dal Comune di Foggia, attraverso l’impegno dell’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione “Di terra di mare”.

L’8 dicembre, per il quinto anno consecutivo, torna in piazza Cavour (pronao della Villa Comunale) a Foggia la manifestazione che fa volare i sogni di tutti.

«La festa dell’Immacolata coincide con l’inizio delle celebrazioni natalizie –ricorda il sindaco di Foggia Franco Landella-. Anche quest’anno la vogliamo segnare con l’evento simbolico che abbiamo dedicato sin dal primo anno ai bambini, veri protagonisti, con le famiglie, di questo periodo. Questa Amministrazione rivendica con orgoglio di aver promosso la ripresa dei festeggiamenti pubblici del Natale in città, dopo anni in cui il Comune non organizzava eventi e neppure creava il clima allegro che non deve mancare, nelle strade di Foggia come di tutte le altre città, durante le festività di dicembre».

Ed è così che l’8 dicembre, alle 19, ci sarà la cerimonia di inaugurazione dell’Albero di Natale, alto ben 22 metri. Ad accompagnare il Sindaco ci saranno Mattia Fusillo, il Sindaco Junior di Foggia, e l’assessore alla Cultura del Comune Anna Paola Giuliani.

«Abbiamo voluto riprendere le tradizioni –ha ribadito l’assessore Giuliani- e, soprattutto, promuovere lo spirito autentico del Natale, legato alle celebrazioni e alla gioia di stare insieme, piuttosto che alla mera corsa consumistica che era rimasta l’unica caratteristica di questo periodo. “Il Volo dei Desideri”, dal 2014, da idealmente il via alle festività a Foggia e contiamo che così succeda anche nei prossimi anni».

L’accensione dell’albero di Natale sarà preceduta dalla distribuzione di palloncini ecologici e biodegradabili al 100%, nonché dotati di cordoncino in fibra naturale (una volta raggiunta l’alta quota si frattureranno in tanti piccoli frammenti, per poi cadere a terra e decomporsi).

All’evento parteciperanno, come sempre, gli alunni delle scuole di Foggia. I loro desideri, riportati su biglietti e cartelloni, saranno legati al cancello della Villa comunale. E sarà bello per i passanti fermarsi a leggerli, per interpretare i sogni delle nuove generazioni e, perché no, tornare ad essere bambini anche solo per qualche istante.

L’atmosfera verrà resa ancor più magica dalla presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio (disponibile fino al 6 gennaio 2019) e dai palloni luminosi che adorneranno la fontana di piazza Cavour, creando una scenografia unica.

Quest’anno ad illuminare i sogni e i desideri saranno le farfalle luminose che, leggere e brillanti, appariranno all’improvviso in piazza Cavour.

“Il Volo dei Desideri” si chiuderà con il concerto, in programma alle ore 20.00, di Ottavio de Stefano & la O.d.S. Big Band diretta dal Maestro Antonello Ciccone. A presentare la serata sarà la giornalista Marzia Campagna.