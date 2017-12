Il 'Saluto di Babbo Natale': una tombolata con gli elfi per gli ultimi doni

A Babbo Natale sono rimasti dei giochi da consegnare. Quale migliore idea di una tombolata con gli elfi per regalare gli ultimi Doni?

Partecipa anche tu alla tombolata di fine anno organizzata nella casa di Natale più suggestiva di Foggia!

I partecipanti avranno la possibilità di entrare gratuitamente nella Casa, Partecipare al gioco più tradizionale del Natale e Salutare per l'ultima volta Babbo Natale!



Offerta con obbligo di prenotazione (329.8089636) ed acquisto minimo di una cartella di gioco del valore di 5 euro.

L'offerta si svolgerà su due turnazioni: dalle 19.00 alle 19.30 e dalle 19.30 alle 20.00.

L'offerta è valida per i primi 30 partecipanti per turno con obbligo di prenotazione ed acquisto di almeno una cartella del valore di 5 euro da versarsi all'atto della prenotazione.

La quota versata non è rimborsabile in alcun caso.

I premi saranno suddivisi in, ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola.