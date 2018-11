‘I presidi del libro’ di Foggia: Trifone Gargano presenta ‘Dante Pop-Canzoni e Cantautori

Dopo la manifestazione del 9 novembre con la presentazione della raccolta di poesie “Ti dico ora come ho smesso di morire” di Alessandra Angelucci e Alfonso Graziano il 23 novembre p.v. sarà la volta del libro Dante Pop-Canzoni e Cantautori di Trifone Gargano

Il libro

Questo libro offre un Dante poco conosciuto e poco studiato, quello dei romanzi, dei fumetti, delle opere teatrali, degli spettacoli musicali che, con esplicite ri-scritture della Divina Commedia, o con l’assunzione del poeta come personaggio, continuano ad arrivare sul mercato del consumo culturale. In questo fenomeno di grande rilievo comunicativo e letterario si mescolano e contaminano il Dante mandato a memoria; quello dei brand alimentari delle nostre tavole; quello scanzonato e simpatico delle parodie; quello cantato dai nostri maggiori cantautori (Guccini, Vecchioni, Capossela, De André, Nannini, Jovanotti, De Gregori, Vecchioni, Grignani, Ligabue e altri), in testi che hanno fatto la storia della canzone d’autore contemporanea, accompagnando e segnando il cammino della società italiana, dagli anni tumultuosi del terrorismo, fino allo smarrimento postmoderno dei nostri giorni. Ma il libro rivisita anche cinque romanzi danteschi, firmati da scrittori contemporanei che si confrontano con il testo della Divina Commedia, traendone idee narrative avvincenti e originali: il Dante settario, dell’Ultimo Catone; quello contemporaneo di American Purgatorio, in cui «l’idea del peccato è quasi estinta»; la donna salvifica di Dante Game; il peccato e la redenzione di Operazione Inferno; il serial killer del Circolo Dante, che uccide per “salvare” Dante.

L’autore

Trifone Gargano insegna lingua e letteratura italiana nelle scuole superiori. Al suo attivo numerosi studi, fra cui alcuni volumi di didattica multimediale, quali Mito delle origini e memorie cittadine (1998), Letteratur@.it. (1999); Informatica fantastica (2003); Didattica della scrittura (con F. Tateo, 2004). Ha inoltre collaborato alla curatela di alcune antologie, tra cui Costellazioni letterarie (2003) e Antologia modulare di letteratura italiana. Sette-Ottocento (2004).Ha pubblicato Virtute e c@noscenza. Antologia della Commedia di Dante (Laterza, 2010). Per i nostri tipi ha pubblicato La letteratur@ al tempo di Facebook. Scrivere, leggere e insegnare storie da Omero al web 2.0 (2016²) e Geo-Storia della lingua italiana. Questioni Testi Didattica (2016).

Dialogherà con l’autore Giuseppe Messina. Voce e chitarra di Roberto Carreca

Vi invitiamo e aspettiamo, perciò, il 23 Novembre alle ore 18,15 al Caffè Vergnano in Via Bari, 18 – Foggia