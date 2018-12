Natale di regali al GrandApulia: tra nuove aperture ed eventi imperdibili si amplia l’offerta del Centro

Il Natale al GrandApulia arriva con anticipo e regala tre nuove aperture che andranno ad ampliare l’offerta del Centro Commerciale più grande di Puglia, rendendolo ancora più attrattivo visti il prestigio ed il valore delle aziende che hanno deciso di investire su questo territorio e su un centro commerciale, che non si accontenta di innovare ma che punta sempre di più ad offrire ai propri clienti un prodotto di qualità ed affidabilità.

A garantirlo saranno i brand che andranno ad insediarsi negli spazi precedentemente occupati dall’Ipercoop, la cui inaugurazione si terrà giovedì 6 dicembre: IperSimply, la catena di supermercati di Auchan Retail Italia e Iperceramica, il punto vendita numero uno in Italia per pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo bagno. Due nuovi grandi settori, ai quali si aggiungerà l’attesissimo Toys Universe, il regno dei giochi per bambini più grande di Capitanata.

Si arricchisce così l’offerta merceologica del GrandApulia con una nuova piastra alimentare e con categorie al momento non presenti nel centro commerciale. Alle aperture di questi tre nuovi negozi, se ne aggiungeranno altre nel 2019.

“Annunciare nuove aperture è sempre entusiasmante - dichiara Roberto Consalvo, Shopping Centre Manager GrandApulia - specie quando si tratta di attività commerciali capaci di innestarsi in un mix merceologico già particolarmente ricco e completo con settori e categorie non presenti, con l’obiettivo di soddisfare sempre di più i nostri clienti, che ora dispongono di una scelta ancora più ampia”.

Le inaugurazioni si inseriscono in un cartellone di appuntamenti natalizi in programma nel Villaggio di Babbo Natale allestito nella piazza centrale del centro commerciale e che tutti i giorni, fino al 6 gennaio, ospiterà spettacoli di musica, danza e teatro che coinvolgeranno molte scuole del territorio. Tra gli eventi da non perdere, sabato 15 dicembre alle 17.00, c’è sicuramente il Musical “Il Re Leone”. L’adattamento teatrale di una delle storie Disney più amate, sarà portato in scena dalla Barletta Art Academy.

Durante il periodo natalizio il GrandApulia effettuerà anche le seguenti aperture straordinarie:

08 DICEMBRE – apertura galleria 10:00-22:00 / area ristorazione 10:00-24:00

24 DICEMBRE – apertura galleria e area food 10:00-20:00

25 DICEMBRE – galleria chiusa e area ristorazione aperta 16:30-24:00

26 DICEMBRE – apertura galleria 10:00-22:00 / area ristorazione 10:00-24:00

31 DICEMBRE – apertura galleria e area food 10:00-19:00

01 GENNAIO – galleria chiusa e area ristorazione aperta 16:30-24:00

05 GENNAIO – Notte Bianca dei saldi apertura galleria 10:00-24:00 / area ristorazione 10:00-01:00

06 GENNAIO – apertura galleria 10:00-22:00 / area ristorazione 10:00-24:00