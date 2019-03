Deidier, Frabotta e Pecora a Foggia per la Giornata Mondiale della Poesia

Tre grandi poeti del calibro di Roberto Deidier, Biancamaria Frabotta ed Elio Pecora saranno a Foggia per “Le voci della letteratura italiana contemporanea”, manifestazione organizzata dal Club per l’UNESCO di Foggia e dalla sezione di Foggia/Capitanata della FIDAPA BPW Italy in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. L’evento è suddiviso in due giornate: domani, 20 marzo alle ore 18,00 si avrà l’incontro con la cittadinanza presso l’Auditorium Santa Chiara. Si discuterà di poesia, grazie all’interesse del poeta Alfonso Graziano, con Roberto Deidier, Biancamaria Frabotta ed Elio Pecora. Cureranno i poeti e gli interventi del pubblico lo stesso Alfonso Graziano e Rosanna Spezzati. La manifestazione sarà intervallata da momenti musicali del soprano Rosa Ricciotti, del tenore Francesco Canestrale e del pianista Davide Luchena. Alla manifestazione interverranno Irene Sasso, dirigente scolastico I.I.S.S.Notarangelo-Rosati, Floredana Arnò, presidente Club per l'UNESCO di Foggia, Rosa d'Onofrio, presidente FIDAPA BPW Italy sez. Foggia Capitanata, Maria Aida Episcopo, dirigente scolastico Ufficio Regionale Puglia Ambito Territoriale Foggia Ufficio V ed Anna Paola Giuliani, assessore alla cultura del Comune di Foggia. Giovedì 21 marzo, alle ore 10,00, presso I.I.S.S. “Notarangelo-Rosati “ di FOGGIA si terrà l’incontro con gli studenti di varie scuole di Foggia e Provincia dal titolo “Gli Studenti incontrano la Poesia”. I ragazzi avranno l’opportunità di poter discutere di poesia con Deidier, Frabotta e Pecora.