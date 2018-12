Il Natale dei più piccoli si aspetta in Villa Comunale: con "Ginger Bread" dolcezza, giochi e divertimento

L'associazione 'Follow Me' ideata da Silia de Lillo e Antonella Rutigliano, con il patrocinio del Comune di Foggia e l'Assessorato alla Cultura, organizza l'evento gratuito "Ginger Bread". La manifestazione si terrà all'interno della Villa Comunale, il prossimo 22 dicembre, dalle 17.30 alle 21.30, e giorno 23 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle ore 21.30.

Stazione gonfiabile, fabbrica di biscotti, degustazione gratuita di zucchero filato e cioccolata calda, laboratorio delle letterine, casa e slitta di Babbo Natale e Mamma Natale sono a cura dell'agenzia Abracadabra. Intrattenimento musicale a cura della RizzaBand. Media partner di questa manifestazione è Radio Irene.

Durante la manifestazione sarà dato spazio - alla raccolta dei giochi "Regalo Sospeso" da donare all'Istituto San Giuseppe e ad altri bimbi che non possono godere della gioia di ricevere un dono. Saranno presenti anche le Associazioni di volontariato presenti nel territorio e sarà organizzata la Banca del Tempo. Si ringrazia la Doemi per essere sempre presente con i suoi prodotti durante le nostre manifestazioni, La Casa volante, Leo il Fiorivendolo per l'allestimento floreale e RM Services di Rocco Messaggiero per la stampa.