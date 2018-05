'Futuro interiore live': a Foggia presentata la pubblicazione di Raffaele Niro

Giovedì 3 maggio alle ore 20.30 presso lo spazio galleria di A.P.S. Creo, in via Lustro, 3 a Foggia, in occasione della mostra personale dell’artista Franx Ciava, partendo dal rosso – allucinazioni reali sarà presentata la pubblicazione di Raffaele Niro "Futuro Interiore Live" musicato da Franx Ciava, un reading musicale distopico.



E' una storia dentro la storia, raccontata da un archeologo del futuro che, ovviamente, vive ancora più in là nel tempo, tanto da considerare il 2068 oggetto delle sue ricerche. I protagonisti adulti del romanzo potrebbero essere i figli che sforneremo più o meno in questi anni. 2018 o giù di lì. Il romanzo è incentrato sulla comunicazione, che un padre instaura con il proprio figlio, una narrazione che mischia i generi, anche solo per il gusto di spiazzare lo spettatore.

Un saggio antropologico, ed anche un romanzo rosa. È un pamphlet lungo, ed anche un giallo. È, in verità, una riflessione sul nostro tempo e sui nostri tempi, una previsione apocalittica dei danni che i nostri stili di vita potranno generare alla Terra ed alle generazioni future.

Futuro interiore è un vero e proprio breviario di sopravvivenza, un diario di bordo, un incubo, oppure un sogno, a discrezione dello spettatore; ma soprattutto, un flusso di coscienza che parte dal rosso della resistenza contemporanea approdando tra le note di un inno alla vita.

