La Fortnite mania contagia anche il GrandApulia

Il GrandApulia chiama a raccolta gamers e appassionati di Fortnite, non più un semplice videogioco ma un vero e proprio fenomeno da 200 milioni di utenti. Lo fa con Fortnite Challenge una super sfida single player che darà la possibilità di divertirsi e vincere ricchi premi.

Il torneo, organizzato in collaborazione con Playstrong, si terrà in piazza centrale da sabato 9 a domenica 17 marzo (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00-21:00) e prevede tre distinte fasi:

PALESTRA – 09/10 marzo - Presentazione del format e sessioni di allenamento

QUALIFICAZIONI – 11/15 marzo – Fase di qualificazione al torneo finale con sessioni di gioco infinite per tutti i giocatori; i primi qualificati parteciperanno al torneo finale

TORNEO -16/17 marzo – Finale di sabato e finalissima di domenica

Durante le giornate di qualificazione, partecipando ad una partita di Fortnite, ogni giocatore avrà la possibilità di mostrare il proprio talento e partecipare all'estrazione di 5 ricariche playstation da 10 euro al giorno. Per il torneo finale saranno messi in palio dei buoni Mediaworld. Il primo classificato riceverà un buono del valore di 350 euro, il secondo del valore di 150 e il terzo di 50.

Le iscrizioni al torneo si potranno effettuare sabato 9 marzo, giorno di inaugurazione del format. In quella circostanza tutti i giocatori potranno utilizzare le postazioni in free to play. Nelle giornate di qualificazione il personale dell’organizzatore Playstrong fornirà a tutti i partecipanti preziosi consigli per migliorare le tecniche di gioco in vista della grande finale.