Al Giordano il ‘Foggia for Children show’, lo spettacolo che promuove il reinserimento sociale dei minori

Sipario pronto al teatro Umberto Giordano di Foggia per lo spettacolo ‘Foggia for Children Show’.

La manifestazione patrocinata dal Comune del capoluogo dauno, organizzata dalle Associazioni ‘Il cuore di Foggia’, ‘E.R.A.’ e ‘Foggia social club’, in collaborazione con la Fondazione Mediolanum Onlus, nasce con l’obiettivo del reinserimento sociale dei minori compresi tra i 5 ed i 15 anni e promuove, attraverso lo sport, l’assistenza ai bambini che vivono condizioni di disagio.

Sul prestigioso palco del teatro Giordano di Foggia attori del territorio che si susseguiranno con diverse performance all’insegna del puro divertimento e della allegria.

Ad allietare il pubblico del Giordano, il vernacolo dell’attore foggiano Giovanni Mancini e la simpatia di Stefano Bucci. Presenti all’immancabile appuntamento, che si terrà venerdì 2 febbraio alle 20.30, anche il validissimo corpo di ballo ‘Tersicore Danza’, guidato dalla brava Giada Ordine .

Non mancherà il racconto canoro di Cristian Levantaci, in arte Mister Volare, che si esibirà con alcune canzoni evergreen di Domenico Modugno. A presentare ed animare la serata la conduttrice televisiva Flora Baldi ed il brillante comico foggiano Santino Caravella, già conosciuto dal grande pubblico attraverso la Rai per il programma Made in sud. Il comico – presentatore, di origini foggiane, si avvarrà della collaborazione di attori locali, facenti parte del suo laboratorio artistico ‘Ridicolab’.

Un appuntamento molto atteso e coordinato con impegno e abnegazione dal Dr. Luigi Di Pietro, funzionario della Camera di Commercio di Foggia, da sempre impegnato nel sociale.

L’evento, darà il via ad una serie di iniziative solidali destinate ai minori, aventi come scopo un intervento di inclusione sociale e di tutela della salute attraverso la pratica sportiva. Nel concreto il progetto offrirà ai minori un percorso di educazione alla salute integrato da uno screening e monitoraggio sociale.

Fulcro del progetto sarà, lo sportello di aiuto ed ascolto per minori e counseling rivolto alle famiglie, insieme all’opportunità di frequentare corsi sportivi gratuiti presso una palestra o/e impianti sportivi appositamente selezionati. Il percorso sportivo del minore sarà monitorato dagli educatori di progetto per verificarne i progressi in termini di coordinazione motoria, socialità, rispetto delle regole e sviluppo del senso di appartenenza alla comunità cittadina.