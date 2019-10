Torna il Foggia Film Festival: "Social Landing" il tema della nona edizione

La Nona Edizione del "Foggia Film Festival" è in calendario dal 24 al 30 Novembre a Foggia (Auditorium Santa Chiara e Cineporto) con il claim “Social Landing”: approdi sociali attraverso la narrazione cinematografica su ambiente, lavoro, parità di genere, legalità, bullismo, integrazione, pace, non violenza e tolleranza.

In catalogo 88 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, tra cui opere prime, seconde e inedite, nazionali e internazionali. Previste anteprime ed eventi speciali, tra nuovi autori, opere sperimentali, cinematografie e tendenze artistiche emergenti e giovani generazioni. Degustazioni, incontri e dibattiti con attori, registi, sceneggiatori, cinefili, studenti e operatori dello spettacolo.

Per il contest Student Film Fest, dedicato alle opere presentate dagli studenti iscritti a Università, Istituti Tecnici Superiori, Accademie di Belle Arti e di Cinema e Scuole secondarie di secondo grado, saranno assegnati riconoscimenti alle migliori opere presentate nelle Sezioni University Award e High School Award.

Saranno proiettati fuori concorso il Lungometraggio Tramonto a Mezzogiorno di Umberto Ray (100’); il Documentario Storia dal Qui di Eleonora Mastropietro (75’) e i seguenti cortometraggi: A Far Love di Gimmi Cavalieri - A Mare di Girolamo Macina - Aggrappati a Me di Luca Arcidiacono - Alleluja di Paolo Geremei - Ci sarà Tempo di Simone Ciancotti Petrucci - Dentro di Alexander Nelson - Doppio Sei di Pierluigi Braca e Luigi Montebello - La Quarta Parca di Angelica Gallo - Nero su Bianco di Angelo Frezza - 9 Su 10 di Andrea Baroni - Questa è la mia Bici di Enzo Musumeci - Sanpietro di Andrea Chinappi - Scleroderma Domesticus di Mattia Lunardi - The Field of Miracles di Michele Bizzi - Time to Change di Maryam Rahimi - Una Giornata al Lago di Federica Salvatori - Una Tradizione di Famiglia di Giuseppe Cardaci - Uva di Roberto Moretto, Paola Capuano, Luigi Vetere.

Si segnalano le seguenti opere filmiche che verranno proiettate per la sezione “Filmmaker Showcase” (Non Competitiva): Cruelty Free – Regia: Alessia Roberta Scopece (Documentario, 36’) - Dentro il Mare – Regia: Leonardo Dell'olio, (12’14’’) - Moskito Beach – Regia: Umberto Mentana (12’05’’); per la sezione “Corto Innovation Movies” (Non Competitiva): Piedi In Tasca – Regia: Gianni Caminiti (5’54’’) - Prove di Amore – Regia: Leonardo Dooderman (19’56’’).

La Giuria di qualità premierà le migliori opere Sabato 30 (Auditorium Santa Chiara). Festival organizzato da Centro La Bottega dell’Attore e Assessorato Cultura di Foggia, con Fondazione Monti Uniti di Foggia, Mediafarm, Apulia Digital Maker e Apulia Film Commission.