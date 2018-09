Riecco il Foggia Festival Sport Story

Letteratura, giornalismo, teatro e cinema: per la terza edizione consecutiva, la manifestazione a ingresso libero che racconta i protagonisti dello sport di ieri e di oggi, tra proiezioni cinematografiche, libri e incursioni teatrali: 4, 5, 6, 7 e 8 settembre. Si parte da Parcocittà, con due grandi film, ma si finisce in Piazza Giordano, nel salotto letterario di Foggia. E in mezzo, tanto, tanto teatro.

Quest’anno, c’è un motivo in più per seguirla perché è dedicata agli spiriti liberi dello sport. I primi due appuntamenti, infatti, sono dedicati al grande cinema con due film importanti: Quando eravamo re, che racconta l’incontro di pugilato del secolo tra Muhammad Ali e George Foreman (martedì 4 settembre), e Borg McEnroe, incentrato su una delle rivalità sportive più belle di sempre (mercoledì 5 settembre). Entrambe le proiezioni, ad ingresso libero, avranno luogo a Parcocittà e saranno arricchite da alcune incursioni teatrali a cura della Piccola Compagnia Impertinente.

Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 settembre, spazio ai libri e agli autori, in Piazza Giordano, all’aperto, con intervalli teatrali ispirati alle opere protagoniste, sempre a cura della compagnia foggiana. Apre la sessione letteraria il giornalista Tonio Attino con il suo Il pallone e la miniera (Kurumuny): la favola calcistica e sociale della Jeunesse, squadra di minatori-calciatori di origini italiane che, da un quartiere a sud del Lussemburgo, arrivarono a giocare contro il Real Madrid di Di Stefano, il Milan di Trapattoni e la Juventus di Platini (giovedì 6 settembre, ore 19).

A seguire, focus su un grandissimo dello sport italiano, del quale si è detto e scritto molto senza mai arrivare ad una verità certa sui fatti – tragici – che hanno stroncato la sua storia di atleta: Roberto Manzo, l’ultimo e storico avvocato del Pirata, presenta il suo libro dal titolo Chi ha ucciso Marco Pantani (venerdì 7 settembre, ore 19).



Infine, sabato 8 settembre, uno dei volti e delle voci più note del panorama sportivo italiano, punto di riferimento della Rai ormai da molti anni e tra i telecronisti calcistici più bravi di sempre: Stefano Bizzotto. Il giornalista, che ha seguito dal vivo ben sette campionati mondiali di calcio, presenta il suo Giro del mondo in una coppa (Il Saggiatore) e fa rivivere le gesta, gli episodi, le storie, i retroscena dei Mondiali a partire dalla prima edizione.