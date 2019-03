Arriva a Foggia la “Festa della Pinsa”, il progetto di due giovani imprenditori che credono nell'eccellenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Avete mai assaggiato la pinsa? È una via di mezzo tra la pizza romana e quella napoletana, caratterizzata da una forma ovale e spessa circa due centimetri, leggera e croccante all'esterno e morbida all'interno. Per assaporarla non bisognerà per forza andare a Roma, perché ora c’è chi la propone anche a Foggia. Federico Carrozzino e Maria Sepe l’hanno infatti scelta tra i prodotti di punta di Zeus, pinseria, hamburgeria e vineria inaugurata lo scorso dicembre nel centro di Foggia, in corso Vittorio Emanuele II 116.

E per farla conoscere a tutti, martedì 19 marzo a partire dalle 19.30, i due giovani imprenditori organizzano la “Festa della Pinsa”, dove sarà possibile degustarne gratuitamente un trancio. «Zeus è il padre degli uomini e degli dei ed è per questo che, in occasione della festa del papà, abbiamo pensato di offrire a tutti le nostre pinse», racconta Federico, foggiano classe ’82, che dopo aver studiato per un paio di anni Economia alla “Cattolica” di Milano, ha maturato diverse esperienze in Ungheria, in Austria e in Friuli Venezia Giulia, per poi tornare al sud e avvicinarsi al mondo della ristorazione. «Zeus si ispira ai locali, piccoli e accoglienti, che ho visto a Budapest; in quaranta metri quadri abbiamo 24 posti a sedere. Inseguiamo l’eccellenza, sia nel servizio che nella selezione dei prodotti, perché crediamo nella qualità» spiega Federico, affiancato in questo progetto dalla moglie e compagna di vita Maria, sempre sorridente e gentile, assai affabile con il pubblico grazie ad anni di esperienza nel mondo dell’abbigliamento.

«Il campo della ristorazione è molto stimolante, sono felice di vedere la mia famiglia unita in un progetto e credo davvero che Zeus sia quello giusto», afferma Maria, classe ’84, anche lei foggiana. La carta di Zeus annovera non solo pinse - se ne contano ben venti, ognuna con il nome di una divinità greca - ma anche hamburger, rigorosamente di Fassona, e taglieri accompagnati da un’accurata selezione di birre artigianali e vini prevalentemente locali, con una finestra sul Friuli per le bollicine. E grazie a Barberix, l’efficiente barbecue per interni, è possibile preparare tutto questo in un locale così piccolo senza emanare fumi e odori. Ad arricchire l’offerta c’è anche la dispensa con la linea di conserve alimentari “I fiori dell’orto”, firmata dallo chef Domenico Cilenti, che si può acquistare per ripetere le ricette a casa. Zeus è il primo concept in città ad avvalersi della collaborazione di FoodLink, network di idee intorno al cibo che crea progetti innovativi di comunicazione nel settore food, come ad esempio la 1^ Social Dinner di Capitanata, Io Regalo la Puglia e l’Athenaeum Tour. «Abbiamo deciso di lavorare con il team di FoodLink perché crediamo che in ogni campo sia importante scegliere l’eccellenza», ribadiscono Federico e Maria, che invitano tutti alla “Festa della Pinsa” in programma martedì prossimo. Intanto Zeus vi aspetta dal martedì al sabato, a pranzo e a cena, e la domenica solo a cena.

Gallery