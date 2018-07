Estate a Foggia 2018: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli protagonisti a Ferragosto

L'estate a Foggia entra nel vivo. Alla Sala Fedora verrà presentato "Foggia Estate", l'edizione 2018 del cartellone di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura o in collaborazione con altre istituzioni e associazioni del territorio per animare le sere d'estate del capoluogo. Tanti gli eventi in programma, alcuni già noti, come i due super concerti di Suzanne Vega e Stanley Clarke, rientranti nell'edizione estiva del Giordano in Jazz, o quello di Ornella Vanoni, in programma il 22 luglio, in occasione della commemorazione dei bombardamenti. E naturalmente non può mancare il concerto di Ferragosto in piazza Cavour con i due ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.