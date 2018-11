Cani da tutto il mondo a Foggia: 800 in rappresentanza di 150 razze, l'esposizione nel quartiere fieristico

Il 10 novembre presso il Quartiere Fieristico di Foggia si svolgerà la 57^ Esposizione Internazionale Canina organizzata dal Gruppo Cinofilo Dauno Delegazione Provinciale Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) guidato dal presidente Giuseppe Abbatangelo, che vedrà la partecipazione di circa 800 cani in rappresentanza di 150 razze riconosciute dall’ENCI, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Chiamati ad esaminare i numerosi esemplari iscritti, un pool di giudici formato da 10 esperti, di cui 2 stranieri, tutti di comprovata ed elevata esperienza. Numerosi gli allevatori di Foggia e provincia iscritti, in rappresentanza della cinofilia locale, pronti a dare battaglia e dimostrare con i loro esemplari di aver raggiunto un ottimo livello, nazionale e internazionale nell’allevamento delle varie razze rappresentate.

La tradizione continua grazie anche alla grande partecipazione dei tanti appassionati grandi e piccoli, che ogni anno numerosi affollano i padiglioni della Fiera, per ammirare le tante razze che sfilano in esposizione, questo è lo stimolo maggiore che ogni anno porta questo Gruppo Cinofilo a fare meglio e a mantenere viva e unica, questa tradizionale fiera cinofila.

Saranno presenti le Squadre Cinofile delle Forze dell’Ordine che daranno dimostrazione con i propri cani, del grado di preparazione raggiunta dal binomio uomo/cane e l’intesa nello svolgimento delle diverse attività quotidiane, per le quali sono stati addestrati e impiegati, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza nel territorio, l’Associazione Italiana Cani Alberta Diabete aps mostrerà come i cani riescono ad aiutare persone con il diabete avvisandoli prima di un eventuale crisi, l’associazione K9 presenterà i propri cani da ricerca. Saranno inoltre presenti stand di produttori specializzati nell’alimentazione dei cani, nonché di prodotti studiati appositamente per la salute ed il mantenimento del cane, di accessori ed altro.

Il programma della manifestazione prevede: ore 08:00 ingresso espositori ed espletamento formalità;ore 09:00 apertura cancelli per l'accesso del pubblico; ore 10:00 inizio giudizi no stop; tra le ore 13:00 e le ore 15:00 dimostrazioni Squadre Cinofile delle Forze dell’Ordine, Associazione Italiana Cani Alberta Diabete aps, Associazione K9; ore 17:00 finale con Best in show.