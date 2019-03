'Dracula' al Giordano: il duo Lo Cascio-Rubini protagonista a Foggia

Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini sono i protagonisti del nuovo spettacolo in programma al teatro Giordano. Martedì 26 e mercoledì 27 marzo i due attori saliranno sul palco del teatro comunale con lo spettacolo 'Dracula'.

Dopo il Grande Successo di “Delitto/Castigo" Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi si cimentano ad una nuova riscrittura di un altro capolavoro della letteratura, l’ultimo grande romanzo gotico: Dracula.Dracula è prima di tutto un viaggio notturno verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi che ululano, grandi banchi di foschia, e cavalli dalle narici infuocate. Ai bordi della strada numerose croci. A compiere il viaggio è il giovane procuratore londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento a Londra da parte del Conte Dracula. Il giovane avvocato non sa la sciagura che lo attende ma immediatamente, appena ha inizio il suo viaggio, si ritrova avvolto in un clima di mistero e di scongiuri. Una realtà malata dove sarà impossibile spezzare la tensione e da cui sembrerà impossibile uscirne vivi. Perché di quell’oscurità ogni individuo è portatore e il racconto di Dracula ci offre l’opportunità di scoperchiare il mostro che si cela in ognuno di noi mettendoci a confronto con i nostri piú profondi e ancestrali misteri.