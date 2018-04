Al Museo Civico prende il via la rassegna ‘Dialoghi di Archeologia’

Prenderà il via giovedì 5 aprile la nuova rassegna ‘Dialoghi di Archeologia’ che si svilupperà fino agli inizi di giugno con ben 10 tappe, ogni giovedì alle ore 18:30 al Museo Civico di Foggia. Nata dalla stretta intesa tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e la Fondazione Apulia Felix, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le province Barletta Andria Trani e Foggia e dell’area di archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, la rassegna intende fornire all’ampio pubblico dei cittadini sensibili ai temi della cultura e degli appassionati di storia e archeologia un aggiornamento su alcuni studi e su varie novità archeologiche, con particolare riferimento alla Daunia. Tutti gli incontri saranno ispirati da un libro di recente pubblicazione, in particolare nella collana di archeologia dell’Università di Foggia, InsulaeDiomedeae (edizioni Edipuglia, nata nel 2005 e giunta al numero 35), e vedrà coinvolti in un dialogo libero gli autori con alcuni specialisti, che avranno il compito di stimolare il dibattito anche con la partecipazione attiva del pubblico.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto di rilevante interesse nazionale Archeologia al futuro. Teoria e prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile coordinato a livello nazionale (con il coinvolgimento di docenti di ben 11 università) dall’Università di Foggia, che punta a favorire forme di archeologia partecipata.

Nel primo appuntamento si parlerà dei più grandi scavi archeologici con Andrea Augenti, ordinario di archeologia medievale all’Università di Bologna, autore del volume A come Archeologia (Carocci, Roma 2018), che racconta le vicende di 10 celebri scoperte, da Lucy a Tutankhamon, da Troia a Elba.