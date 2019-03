“Foggia: dalle bombe alla ricostruzione”: seminario di studi all'Istituto Marcelline

Nel 1943 le armate di Hitler occuparono l’Italia mettendo in atto, anche nel nostro Paese, lo stesso saccheggio perpetrato in Europa, depredando capolavori di Michelangelo, Donatello, Caravaggio, Botticelli, ecc. Il generale Eisenhower conferì, l’incarico di proteggere e recuperare l’immenso patrimonio artistico, ai Monuments Men, che prestarono servizio dal 1943 al 1951 nella MFAA (Monuments, Fine Arts and Archives, la sezione belle arti e archivi dell’esercito anglo-americano). E a Foggia? Cosa accade negli stessi anni? A raccontarlo agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Marcelline, saranno Tommaso Palermo e Claudio Manzi del Comitato “Un monumento a ricordo delle vittime del ’43 a Foggia”, giorno 11 marzo 2019 alle ore 9:30 presso la Sala della Musica dell’Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline”, con un seminario dal titolo: “Foggia: dalle bombe alla ricostruzione”. Il seminario, aperto al pubblico, è un tassello importante nell'ambito del percorso multidisciplinare “The Monuments Men”. Un progetto che vede coinvolta la classe terza della S.S. I grado che sta affrontando l'argomento attraverso le seguenti discipline: arte, storia, inglese e religione con i docenti Stefania Fréjaville, Francesco Vino, Valentina Matone e Maria Pina Fiorella. Vi aspettiamo!