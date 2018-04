Abusi sugli animali: a Foggia un seminario sulla pericolosa correlazione 'Link'

Arriva a Foggia il corso 'Link Italia', in diretta con Stati Uniti, Canada ed Europa. Il prossimo 14 aprile, dalle 8,30 alle 18,00, nei locali della Confcommercio di Foggia - unica tappa in Puglia - si terrà il seminario che si colloca tra le azioni educative del progetto 'Zero cani in canile'. Ad organizzarlo è la Lega Nazionale per la Difesa del cane Vieste, sezione. Orta Nova, l'associazione guppo donne Tilak Monte Sant'Angelo e coordinamento provinciale di Protezione animali Foggia

Chi pratica zooerastia (sesso con animali) ha una forte propensione alla pedofilia. Questa correlazione tra maltrattamento/uccisione di animali e pericolosità sociale si chiama 'LINK', ed esiste per molte altre forme di abusi che vanno dal bullismo alla violenza domestica su donne e bambini, alla malavita organizzata. Il corso fornisce uno strumento in più per avvocati, forze dell’ordine, veterinari, assistenti sociali, sociologi e psicologi che permette di individuare subito e prevenire le violenze su animali e persone. Gli Stati Uniti sono stati i primi a comprendere questo collegamento ed oggi nell’FBI hanno figure professionali che lavorano esclusivamente sul riconoscimento del link per definire il profilo del maltrattatore.

L’associazione Link Italia è nata per volere della dott.ssa Francesca Sorcinelli, che è anche fondatrice con Malcom Plant della European Link Coalition. Link Italia fa parte della rete americana The National Link Coalition, e sta partendo con una collaborazione anche con Link Toronto. “Ci auguriamo", afferma Francesca Toto referente Link Italia per la Puglia, "che questo corso possa essere il primo passo per far nascere, in collaborazione con le istituzioni, un osservatorio Link in Provincia di Foggia per la prevenzione della violenza”. Ad aprire i lavori saranno i presidenti delle associazioni organizzatrici, Giuseppe Di Leo del Ministero della Giustizia UEPE-FG, i direttori Asl Fg veterinaria (Luigi Urbano - Benessere Animale, Francesco Fini - Randagismo) e Graziamaria Starace, assessore ai servizi sociali Comune di Vieste