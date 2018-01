Nasce il Coro Unifg: al via le selezioni per il nuovo ensemble di voci

L’Associazione musicale Coro dauno Umberto Giordano di Foggia, nell’ambito delle attività poste in essere per la diffusione della cultura musicale, ha deciso di promuovere la coralità nelle fasce giovanili, intento colto immediatamente dall’Università di Foggia per organizzare e presentare il suo Coro istituzionale.

Si chiamerà ‘Coro Unifg’ e avrà la missione di fondere e miscelare le tonalità vocali degli studenti e del personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo foggiano.

Il coro sarà coordinato dalla sapiente direzione artistica del Maestro Luciano Fiore che, dal punto di vista amministrativo, sarà coadiuvato dall’Area Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa dell’Università di Foggia

“La Musica è un linguaggio potente in grado di suscitare emozioni che anche le parole non riuscirebbero ad evocare e descrivere – ha affermato il maestro Luciano Fiore -. Il Coro ne è uno strumento da sempre utilizzato a tale scopo, non solo nel classico, ma oramai in tutti gli stili musicali dal jazz fino al pop. L’invito è a conoscerlo e praticarlo per vivere ciò che altrimenti non potrebbe essere vissuto. Da quest’anno, come per tutte le principali università, anche l’Università di Foggia avrà il suo coro istituzionale. Aspetto tutti voi, studenti e personale docente tecnico-amministrativo, per vivere insieme questo momento di crescita, ricco di emozioni e di tanta buona musica. Ringrazio per questo il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Ricci, - prosegue il maestro Fiore - il Senato Accademico e la dott.ssa Rosa Anna Muscio, responsabile dall’Area Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne e Ufficio Stampa, per aver sostenuto il progetto in cui metterò volentieri a disposizione le mie competenze e la mia pluriennale esperienza”.

Il Coro Unifg si riunirà tutti i venerdì, a partire dal prossimo 9 febbraio, nell’Aula B del Dipartimento di Studi Umanistici (via Arpi n. 155, Foggia – I piano), dalle 17.30 alle 19.00. Per poter partecipare all’iniziativa è possibile presentare la propria candidatura, entro il 7 febbraio 2018, inviando una mail con i propri dati a corounifg@unifg.it.

Da molti anni importanti studi hanno sancito la valenza che l’attività corale apporta in diversi ambiti, da quello musicale a quello sociale, è per questo che i cori giovanili, scolastici e universitari, sono molto diffusi soprattutto nel nord e centro Italia ed è per tale ragione che l’Università di Foggia ha colto il La del maestro Luciano Fiore, dando il tono giusto e l’avvio ad un’opportunità di crescita per l’intera comunità universitaria e creando le basi per quello che, certamente, diventerà un fiore all’occhiello del territorio.