A Foggia un convegno sui vini non convenzionali, tra nuove filosofie e approcci metodologici

“I vini non convenzionali. Nuove filosofie ed approcci metodologici alle produzioni vitivinicole” è il titolo dell’evento sugli innovativi approcci alla produzione del vino che si terrà al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia, il 19 Febbraio 2020, alle ore 09.00, nell’Aula 1 “Gian Luca Montel” (via Napoli n. 25, Foggia).

Organizzato da Università di Foggia, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV) e Solutiongroups Srl, il convegno sarà incentrato sulla comprensione delle metodologie di produzione dei cosidetti vini non convenzionali, ovvero i vini biologici, biodinamici, sinergici o naturali. I vini non convenzionali migliorano la nostra salute e l’ambiente? Il terroir può trovare la sua migliore espressione nei vini non convenzionali? I vini non convenzionali rappresentano una interessante opportunità per le aziende vitivinicole italiane, ed in particolare quelle meridionali? Riflettendo sulla messa in pratica delle peculiari filosofie cui sono ispirati e sull’evoluzione dei mercati rispetto alla loro produzione, i relatori risponderanno alle domande che oggi aziende e consumatori si pongono a riguardo.

A illustrare cosa sono e quali sono i vini non convenzionali, sarà il Direttore Nazionale ONAV Francesco Iacono, protagonista di una relazione dedicata. Seguiranno Enzo Mescalchin, già Fondazione Edmund Mach – San Michele all’Adige che relazionerà su “Nuovi approcci metodologici nella tecnica colturale in vitivinicoltura” e Antonio Seccia e Giuseppe Lopriore, docenti, rispettivamente, del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Scienze Agrarie, che interverranno su "Il mercato nazionale ed internazionale dei vini non convenzionali" e “La produzione di vini non convenzionali in Capitanata ed in Puglia”. Al termine delle relazioni sarà aperto un dibattito sul tema.

Gli esperti del settore punteranno, quindi, ad aiutare produttori e fruitori a orientarsi nel settore vitivinicolo e a comprendere meglio questa innovativa e complessa tematica. L’ingresso è gratuito, previa registrazione alla segreteria dell’evento dalle 9.00 alle 9.30.