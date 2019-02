La storia dei giardini e i parchi foggiani nel racconto di Carmine de Leo

Giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 17,30 presso Parcocittà sarà tenuta da Carmine de Leo una conferenza dei parchi e giardini nella città di Foggia.

Si tratterà di una conferenza multimediale in cui saranno illustrati e proiettati vari documenti d’archivio, diverse piante antiche della città e numerose foto d’epoca, per spiegare la storia dei parchi e dei giardini a Foggia. Il relatore della conferenza, Carmine de Leo, scrittore e giornalista, illustrerà la storia del verde a Foggia a partire dalle vicende del magnifico parco con vivarium ed animali esotici fatto realizzare dall’ imperatore Federico II di Svevia presso Foggia in località Pantano, più volte sede privilegiata dello stesso imperatore e poi dei re di casa d’Angiò.

Saranno poi analizzati i vari giardini privati esistenti un tempo a Foggia attraverso l’esame degli antichi catasti cinquecenteschi e settecenteschi della città e con il conforto di varia documentazione d’epoca, che sarà confrontata con le piante antiche di Foggia, come quella cinquecentesca conservata presso la Biblioteca Angelica di Roma.

Il de Leo passerà poi all’ Ottocento, con le prime carte topografiche della città, documenti da cui è possibile conoscere le aree verdi di Foggia in quell’ epoca, come orti e giardini dei vecchi conventi e la realizzazione della villa comunale; per terminare al secolo scorso con l’urbanizzazione selvaggia che ha distrutto numerose aree verdi, confortando il tutto attraverso la proiezione di testimonianze, piantine dei luoghi e foto d’epoca, che ci faranno conoscere anche angoli della città di Foggia oggi irrimediabilmente scomparsi. “Parlare oggi di parchi e giardini dell’antica Foggia può sembrare un percorso fantastico in una città come la nostra, una città che forse appare un po’ avara di spazi verdi; con questa conferenza sarà effettuato un vero e proprio viaggio virtuale nel nostro passato per confrontarsi meglio con il presente”, afferma de Leo.