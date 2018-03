Foggia, boom di presenze per il Concorso Lirico Internazionale 'Andrea Chénièr'

Boom di presenze per la terza edizione del Concorso Lirico Internazionale Andrea Chénièr. A partire da oggi, lunedì 26 marzo, avranno inizio le selezioni della terza edizione del Concorso Lirico Internazionale Andrea Chénier pronto ad accogliere 57 cantanti lirici provenienti da Cina, Corea, Colombia, Svizzera, Russia, USA, Spagna e Italia. Il concorso lirico si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 marzo presso il Teatro Comunale Umberto Giordano rispettivamente per le prove eliminatorie, semifinale e finale.

L’evento organizzato dall’associazione musicale Insieme per la Lirica, presieduta dal Maestro Massimiliano Guerrieri e dal Direttore Artistico Angelarosa Ricco, gode del sostegno del Comune di Foggia dall’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani, della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti, il Club Lions U. Giordano, il Club Soroptimist di Foggia, Il Club Lions Foggia Arpi e il Club Inner Wheel di Foggia che da anni incentivano iniziative altamente culturali mettendo a disposizione per questa occasione, borse di studio indirizzate ai concorrenti meritevoli che sappiano esprimere al meglio la musica di Umberto Giordano e non solo.

Partner del concorso è Clab Studios, laboratorio creativo di Foggia che gestisce servizi di audio, video e comunicazione, che offrirà supporto tecnico alla produzione del concorso, grazie alle competenze del sound engineer Angelo De Cosimo. La giuria che avrà il compito di valutare attentamente tutti i candidati è composta da grandi personalità del panorama lirico mondiale, fra questi vi sarà Giovanna lomazzi, vicepresidente As.li.co, Gianni Tangucci, coordinatore Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Cristiano Sandri casting manager del Teatro Regio di Parma, Karen Stone, direttore artistico del Teatro di Magdeburg, Carmen Battiante, direttore d'orchestra e direttore artistico della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Tonino Carai, Artist Manager Tcmanagement.

Ad accompagnare al pianoforte i cantanti durante tutto il concorso e la serata di gala vi saranno Maestri Giuseppe Greco e Dario Tondelli. Nella giornata conclusiva del 28 marzo, presso il Teatro Giordano alle ore 20.30 ci sarà la Serata di Gala – Concerto Lirico dei Vincitori. "Auspichiamo una massiccia presenza del pubblico foggiano, in particolare vogliamo rivolgere il nostro invito ai giovani del nostro territorio, i fruitori del domani, di un genere musicale intramontabile, patrimonio della nostra cultura nazionale", spiegano gli organizzatori. Ingresso per invito (per info: 3470762646).

