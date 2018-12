Parcocittà diventa Jazz club con il trio Tosques-Contardi-Marcantonio

Venerdì 14 dicembre, dalle 21.00, Parcocittà diventerà un "Jazz Club": il trio composto da Antonio Tosques (chitarra), Marco Contardi (Hammond) e Leo Marcantonio (batteria) affonderà le radici nel jazz mainstrem con un tocco di modernità. Il trio rielaborerà sapientemente brani della letteratura jazzistica donandogli freschezza e mood. Non mancheranno composizioni originali riarrangiate, per l'occasione, per organ trio.