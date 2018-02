Al ‘Regio’ omaggio ai Beatles con The Blackpool Tribute Band

Un omaggio al quartetto più celebre della musica del XX secolo, i mitici Beatles: sabato 17 febbraio al Teatro Regio di Capitanata (a Foggia, in via Guglielmi, 8 – c/o Chiesa Madonna del Rosario), nell’ambito della 17a stagione teatrale dell’Associazione Enarché, ci sarà una serata tutta in musica, intitolata A teatro con i Beatles, un vero e proprio live show interattivo che vedrà sul palco The Blackpool Tribute Band.

Uno spettacolo che vedrà protagonista sul palcoscenico The Blackpool Tribute Band, un gruppo di giovani musicisti che ai quattro di Liverpool hanno deciso di dedicare le loro attività musicale, svolgendo una costante ricerca della musica, dei costumi e del periodo storico che ha visto al centro della scena mondiale i grandi John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison e Ringo Starr. The BlackPool Tribute Band si è formata a Bari nel 2015: i suoi componenti suonano rigorosamente dal vivo, proponendo una performance che punta a far rivivere le emozioni dei quattro musicisti di Liverpool.

Quattro ovviamente i musicisti della band: Teodosio Gentile, voce, basso elettrico e pianoforte; Daniele Sciortino, voce, chitarra ritmica e pianoforte; Stefano Renna, voce, chitarra solista e pianoforte; Francesco Nitti, voce e batteria.



Al Teatro Regio di Capitanata riproporranno il repertorio dei quattro baronetti di Liverpool, attivi dal 1962 al 1970, in uno show che ripercorre le fasi della storia della band che ha cambiato la storia della musica: dalle canzoni degli esordi come She loves you, Love me do e Help! agli scatenati rock'n'roll di Twist & Shout e Day Tripper, passando per il periodo psichedelico con brani come Strawberry fields forever, All you need is love e Penny Lane fino all'ultima produzione beatlesiana con brani come Come together, Let it be, Hey Jude...

The Blackpool Tribute Band si esibisce mantenendo la fedeltà all'originale, interpretando i brani dei Beatles con costumi di scena che rispecchiano i diversi periodi, così da far immergere il pubblico in un'esperienza musicale davvero coinvolgente e indimenticabile per rivivere le emozioni di mezzo secolo fa.

A teatro con i Beatles è un live show, un recital di 2 ore che racconta tutta la storia dei Beatles attraverso le loro canzoni più famose, il tutto eseguito con costumi di scena e strumentazione originale identica a quella dei Fab Four.

Un viaggio musicale dalle canzoni degli esordi del periodo beat, passando per la magia psichedelica di Sgt. Pepper’s lonely heart’s club band, concludendo con l’epilogo e quindi con lo scioglimento della indimenticata band di Liverpool.

Una nota importante che la dice lunga sulla bravura dei quattro ragazzi baresi: il 25 giugno 2015, i 4 musicisti baresi vennero invitati presso gli studi della Dear di Roma per ricordare i cinquant'anni dei Beatles in Italia. Per l'occasione eseguirono Can't Buy Me Love, totalmente dal vivo, durante la trasmissione "VEDI CHI ERANO I BEATLES" in onda su RAI3 e condotta da Fabrizio Frizzi.