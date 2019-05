Melancholia, pathos, ironia: Nunzio Aprile chiude il ciclo musicale organizzato dalla Fondazione Musicalia

Martedì 21 maggio 2019, alle ore 18:30 nella sala “Rosa del Vento” del palazzo della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo musicale organizzato dalla Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti.

Intitolata Melancholia, pathos, ironia: per un itinerario pianistico nei moti della psiche romantica, la manifestazione ha come obiettivo quello di coinvolgere il pubblico in modo consapevole, attraverso un’attenta analisi delle opere, in un viaggio musicale sulle sonate di quattro grandi compositori, Schubert, Mendelssohn, Chopin e Schumann, per l’occasione selezionate ed eseguite dal pianista Nunzio Aprile.

Per il concerto conclusivo, il programma prevede l’esecuzione di brani tratti da: F. Schubert, “Sonata D 960” (1828), Molto moderato - Andante sostenuto - Allegro vivace con delicatezza - Allegro ma non troppo; F. Chopin, “2 Notturni op. 27” (1836) e R.Schumann, “Davidbundlertanze op.6” (1837).

L’ingresso in sala “Rosa del Vento” è libero e sarà consentito fino ad esaurimento dei posti.