Al Teatro del Fuoco un concerto lirico in onore di Ruggero Leoncavallo

Il prossimo 26 febbraio sul prestigioso palcoscenico del Teatro del Fuoco di Foggia, con il patrocinio della Provincia di Foggia nel nome del presidente Nicola Gatta e l’Associazione culturale “Piano&Music Academy”, nel nome del presidente Giuseppe Bisceglia, andrà in scena un Concerto Lirico dedicato alla figura del compositore “verista” Ruggero Leoncavallo a cento anni dalla scomparsa. Ad esibirsi due artisti di fama internazionale il soprano manfredoniano Francesca Rinaldi ed il tenore foggiano Antonio De Palma, coadiuvati da giovani, ma già affermati artisti del nostro territorio: i baritoni Massimiliano Guerrieri e Giuseppe Giannetta; il tenore Alessio Walter De Palma; i pianisti Angelo Nasuto e Michele Augelli; la violoncellista Chiara Maglia; la guida all’ascolto della studiosa Silvia Ribolsi, con la supervisione di Giuseppe Bisceglia.

Oltre al Genio di Leoncavallo saranno eseguite musiche dei contemporanei: Puccini, Gomes, Bizet ed il “Nostro” Umberto Giordano.

La prima parte del concerto verterà su brani scelti del capolavoro leoncavalliano: I Pagliacci, seguito da: Carmen di Bizet; Tosca, Gianni Schicchi, La Bohème di Puccini; ad aprire la seconda parte Una paixao amorosa per pianoforte solo del compositore brasiliano trapiantato in Italia nel secondo Ottocento Antonio Carlos Gomes; per concludere con i due capolavori assoluti dello “Nostro Fiore all’occhiello musicale” Umberto Giordano: Fedora ed Andrea Chénier. L’ingresso è previsto alle ore 20.15, il sipario alle 20.45.

Per info e biglietti: 320.3496285 – 348.3849306 – 340.9413017 tenoreantoniodepalma@libero.it, oppure il giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del Teatro del Fuoco, in vico Cutino, 6, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.