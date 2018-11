Carmine Padula in concerto al Circolo Daunia

Prenotati tutti i posti disponibili al Circolo Daunia per il concerto “Dreamland Tour 2018” che vedrà impegnato il pianista e compositore Carmine Padula, sabato 1 Dicembre alle 21 sul palco con la sua band.



Il concerto presenta ‘’Dreamland’’ il nuovo album del pianista e compositore apricenese, pubblicato da EMA Edition e prodotto dal celebre M° Roberto Cacciapaglia.



“Dreamland è un viaggio all’interno dell’anima di ognuno di noi. Ho scritto questi brani mente provavo o riflettevo su sentimenti profondi come l’amore, l’amicizia, i ricordi nostalgici ma anche per celebrare la bellezza della natura, di ciò che ci circonda” ha affermato Padula.



La tourneè di presentazione ufficiale ‘’Dreamland Tour 2018’’ è partita da Venezia il 6 Aprile c.a. e ha toccato tutte le principali città italiane (Roma, Milano, Assisi, Torino, Perugia ecc.) ed ha registrato il SOLD OUT in tutte le date e successive repliche.



Ad accompagnare il pianista saranno Giuseppe Spera al violino, Alessio Muscillo alle chitarre e Matteo Giammario alle postazioni elettroniche.



Padula sarà impegnato poi in una serie di date al nord italia tra cui:

17 Dicembre - Firenze

23 Dicembre - Assisi

Gennaio (data da definire) - Roma

1 Febbraio - Milano



Tutte le informazioni su www.carminepadula.net