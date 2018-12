It''s Christmas time, a Foggia il festival dei Monti Dauni con il concerto natalizio di Beppe Del Re e Mara De Mutiis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“White Christmas”, “Halleluja”, “Amazing Grace”: sono questi alcuni dei brani celebri che saranno eseguiti domenica 16 dicembre, a Foggia, presso la chiesa di San Paolo Apostolo. It's Christmas Time! È tempo di Natale, quindi, anche per il Festival dei Monti Dauni, a partire dalle ore 20.00 per questo evento nel capoluogo, ad ingresso libero Protagonisti i cantanti Beppe Delre & Mara De Mutiis, accompagnati dal X-mas Quartet di Giuseppe Sereno alla batteria, Luciano Pannese al basso, Francesco Magistro alla chitarra e Michele Campobasso al pianoforte e organo hammond. “Si tratta di un concerto prettamente natalizio – spiega Mara De Mutiis – con i più bei jingle americani da Let it Snow a White Christmas e ci saranno anche dei brani tratti dal reportorio gospel, il tutto, naturalmente, pensato per la formazione della band formata da Magistro, Pannese e Sereno, con l'innesto di Michele Campobasso”.

Si alterneranno le bellissime voci pugliesi di Beppe Del Re, crooner di grande esperienza e maestria, e di Mara De Mutiis, che duetteranno anche in alcuni pezzi di grande successo, anche non prettamente natalizi, ma che si sposano bene con l'atmosfera del periodo. L'evento è la quattordicesima tappa della XVI edizione del Festival dei Monti Dauni, diretto da Agostino Ruscillo, e rappresenta l'evento conclusivo di questa edizione 2018. La programmazione della XVII edizione 2019, terza annualità del progetto Rete D.A.M.A., sarà ufficializzata il 16 febbraio al Teatro Giordano in occasione della presentazione del nuovo lavoro discografico “Out of Tempo” di Mara De Mutiis, che ha coinvolto diversi musicisti e compositori pugliesi (ancora una volta una performance 100% made in Puglia). Il concerto si svolge in collaborazione con il Comune di Foggia e rientra all'interno della Rete “D.A.M.A. “sostenuta dalla Regione Puglia – Patto per la Puglia - FSC 2014-2020”.