Problemi tecnici frenano la corsa ai biglietti per Amii Stewart: il piano di agibilità manda in tilt la piattaforma

Brutta sorpresa stamattina per i cittadini pronti alla corsa ai biglietti gratuiti per il concerto di Amii Stewart e l'Orchestra Suoni del Sud diretta dal Maestro Antonio Palazzo, in programma il 22 luglio a Foggia in piazza Cavour in occasione del Concerto della Pace (ore 21, ingresso a partire dalle 19). "A causa di problemi sulla piattaforma di distribuzione dei biglietti gratuiti - è la comunicazione di servizio apparsa stamattina sulla pagina Facebook del Teatro Umberto Giordano - si rimanda la prenotazione degli stessi alle prossime ore. Rimanete collegati, appena saremo in grado pubblicheremo il link utile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il clickday - perché, si sa, i biglietti vanno a ruba proprio come avvenuto per Tosca - era fissato per le nove di questa mattina. La prenotazione sulla piattaforma Eventbrite era già slittata, perché prima doveva essere "validato il piano di agibilità", redatto nel rispetto delle prescrizioni anti-assembramento. Sarebbe proprio questo il problema, come spiegano dal Teatro ai cittadini spazientiti: "Ci spiace molto per il disagio. Questo evento ha richiesto un Piano di Agibilità più complesso rispetto agli altri, quindi anche la produzione della piantina sulla stessa piattaforma ha creato bug e rallentamenti. Speriamo di potervi dare presto buone notizie".