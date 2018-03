Alfabeto Runico in concerto al Piccolo Teatro Impertinente

Alfabeto Runico è un trio terrestre ma non troppo, formato da tre musicisti di formazione classica ma lontani dal mondo Accademico, frequentatori di feste popolari e di anziani cantori.

La loro musica profuma del Sud bipolarmente malinconico e festivo dal quale provengono e la loro formazione è atipica: due contrabbassi, viola e voce.



Il trio è un mosaico “geopoetico” che affascina lo spettatore travolgendolo in un caleidoscopio di stili e colori: la passione per la musica rinascimentale, per il folk, il rock, il reggae.



Il loro primo disco omonimo minimal-acustico, registrato a Napoli presso il Sanità Music Studio, nella Chiesa di San Severo fuori Le Mura, cuore del Quartiere Sanità, contiene 13 brani: canzoni tradizionali riarrangiate, composizioni originali e due inediti composti interamente dal trio.



Il disco, è in co-produzione con Apogeo Records e WildRatFilm.



Marta dell’Anno / violino e voce

Nicola Scagliozzi / contrabbasso e viola da gamba

Andrea Resce / contrabbasso

Inizio concerto ore 20,30

per info e/o prenotazioni

3206212489 - 0881.1961158

info@piccolacompagniaimpertinente.com