Le più belle colonne sonore a scopo benefico: al 'Giordano' il concerto di Quarta e Morricone per l'infanzia disagiata

A Foggia sta per arrivare l’evento musicale dell’anno. Nel meraviglioso Teatro Umberto Giordano, infatti, il 19 marzo alle 21 si esibiranno il virtuoso musicista Alessandro Quarta (reduce da Sanremo nel duetto con Il Volo) insieme al direttore Andrea Morricone e l'Orchestra Roma Sinfonietta. Si chiama “Film Music – The Glorious Dance Of Life - Le più belle colonne sonore”, il concerto organizzato dal Club per l’UNESCO di Foggia, capitanato da Floredana Arnò. Il progetto di beneficienza prevede una collaborazione “a quattro mani” con l’Asp “Maria Cristina di Savoia”, l’ex Orfanotrofio Provinciale di Foggia, che col suo presidente avv. Francesco Paolo Sisto e tutto il Cda, offrirà risorse ed assistenza all’infanzia disagiata. La direzione artistica è affidata a Lucy Petrucci, responsabile grandi eventi del Club per l'UNESCO di Foggia.



QUARTA

Alessandro Quarta, classe ’76, violinista, compositore, arrangiatore, pugliese. Talentuoso fin dalla nascita. Vanta collaborazioni con i più grandi artisti mondiali: Aretha Franklin, Ray Charles, Jamiroquai, James Brown, Tina Turner, Tom Jones, per citarne alcuni. Quarta è stato Violino di spalla dei Berliner Filarmoniker e diretto da grandi come Zubin Mheta e Lorin Mhaazel.



Il salentino, uno dei musicisti più apprezzati al mondo, lo scorso anno è stato premiato dal presidente Mattarella come Eccellenza Italiana nel Mondo.



A Foggia si esibirà con altri grandi musicisti come Magagnino (Piano), Colaci (Basso), Martina (Batteria), Chirmì (Chitarra Classica).



MORRICONE

Andrea Morricone è un compositore, direttore d'orchestra e autore di colonne sonore italiano. Non sembra avvertire il peso del cognome e con papà Ennio ha composto a quattro mani la celebre colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Assieme all'orchestra Roma Sinfonietta alcune colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, partendo dal Padrino di Rota fino al tema de Il postino di Luis Bacalov, passando per alcune sue opere.



L'ORCHESTRA

L’Orchestra Roma Sinfonietta collabora stabilmente col maestro Ennio Morricone con il quale tiene concerti in alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo e con quale ha inciso anche la musica assoluta, le colonne sonore per il cinema e la televisione ed una ricca discografia per la EMI, SONY ed Universal. Ha inoltre effettuato registrazioni per la RAI ed incisioni discografiche con la C.A.M (Premio Rota 1995), Bongiovanni (un disco dedicato a Goffredo Petrassi in occasione dei suoi 90 anni) e BMG – Ricordi. L'orchestra Roma Sinfonietta ha anche collaborato sia in concerto che in studio con artisti quali Nicola Piovani, Luis Bacalov, Roger Waters, Marco Frisina, Simone Santi Gubini, Yo-Yo Ma, Dulce Pontes, Carmen Consoli, Antony and the Johnsons, Andrea Bocelli, Amedeo Minghi, Bruce Springsteen, Mina etc.



Il concerto foggiano è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, in collaborazione con il Gruppo Salatto, Lions Club Foggia Host, Metauro Bus, Gattarella Resorts e Dental Solutions Area Bellessere.



Per info e prenotazioni 3200878257