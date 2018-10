Foggia: comune di San Paolo e Ordine dei medici, una giornata all’insegna della medicina e della promozione del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Foggia una toccante giornata trascorsa all’Ordine dei Medici di Foggia in occasione del giuramento dei giovani Medici, una giornata all’insegna della collaborazione fra enti dello stato. Dove il Comune di S.Paolo di Civitate ha rappresentato simbolicamente tutte le piccole comunità della Capitanata al cospetto delle quali i giovani GiurandI hanno declamato gli articoli del codice deontologico, prendendo l’impegno di avere una visione olistica dell’uomo, e di tornare a considerarlo come persona nella sua interezza nel suo mondo. “ Ricordate che il nostro Sistema Sanitario Nazionale è EQUO, SOLIDALE, UNIVERSALE, fatto per non lasciare nessuno dietro” alcune parole del Sindaco dott Francesco Marino “ voi non dovete assolutamente fare distinzione di razza, religione, credo politico, sesso e colore della pelle per curare una persona: non si può tradire la fiducia di chi si affida alle vostre mani. “ Intervenuto dopo le parole del vice presidente salvatore Onorati, del Presidente degli Odontoiatri dott Pracella, e dopo le emozionanti parole del dott Aloisi sindaco di Poggio Imperiale recentemente fatto oggetto di un vile attentato . “ Dovete agire con UMILTA’, SAGGEZZA, e soprattutto CORAGGIO, nell’ascoltare le persone, “ ha continuato sempre Marino “ perché senza queste 3 caratteristiche non potrete capire fino in fondo la sofferenza di chi vi sta davanti.” “ Spesso nelle realtà piccole, quali sono le nostre comunità, la gente ha bisogno di sentirsi seguita, non abbandonata, e qualche volta un semplice colloquio può alleviare la sofferenza, il disagio di chi vi sta davanti” ha continuato Marino. La giornata ha sancito il grande connubio tra medicina e territorio con la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali che sono solo un esempio delle tante eccellenze presenti nella realtà Sanpaolese. Una manifestazione ben riuscita e soprattutto molto gradita ai numerosi presenti al giuramento, sicuramente un’ottima vetrina per il nostro patrimonio enogastronomico. Con la preziosa collaborazione e sotto la sapiente organizzazione delle Amiche ed Amici dell’Associazione Musicale “ Santa Cecilia” di San Paolo, sono state esposte ed offerte in assaggio ai tanti ospiti alcune delle nostre delizie, i legumi della “ DiNunzio srl “( frutta secca e legumi ), i vini della Colli Liburnei ( Azienda Vinicola) , le gustosissime ed originali confetture della “ De Gustibus “ di Perrone Michele ( confetture d’autore ), abbinate agli ottimi Formaggi del Caseificio “ Cordisco ,” tutti i piatti sono stati conditi dall’ottimo Olio degli “ Eredi Pallante “ ( produttori di olio exrtravergine di Peranzana ). “ Con questa giornata organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale in primis della Consigliera Teresa DISTEFANO, degli Assessori ROSITO, Altieri , e Vocino, nonché degli altri componenti dell’Amministrazione Comunale, l’aver avuto ospitalità all’Ordine dei Medici , sancisce il marchio di genuinità ed eccellenza dei nostri prodotti “ ha concluso il Sindaco Marino. Che ha invitato tutti gli astanti a visitare il Museo Cittadino dove sono esposti reperti reperiti da scavi della vicina Teanum.