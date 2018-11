Il Tokyo Tour di Cimini parte dal The Alibi di Foggia

Il 9 novembre 2018 CIMINI inaugura il Tokyo Tour al The Alibi, club foggiano promotore della cultura della musica dal vivo. Un tour che prevede 11 date nei migliori club italiani e che prende il nome da “Tokyo”, ultimo singolo del cantante calabro-bolognese, uscito lo scorso 9 ottobre per Garrincha Dischi.

È la terza tournée per CIMINI, dopo il successo del “Pereira Tour” nel 2015, che ha ricevuto il supporto di artisti come Dario Brunori, Calcutta e Lodo

Guenzi de Lo Stato Sociale, e la conferma dell’album “Ancora meglio”, che contiene il suo brano più noto, “La legge di Murphy”, con oltre 3 milioni di

ascolti su Spotify.

“Tokyo Tour è un viaggio nel traffico metropolitano, in cui stare stretti è l’unico modo per capire dove andare”. CIMINI, dopo la tappa foggiana, sarà a Roma, Milano, Parma, Torino e altre città italiane, per poi concludere il tour al Locomotiv di Bologna.