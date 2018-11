E’ il 5 dicembre il primo appuntamento per “Christmas Lights” la nuova proposta artistica di Casa D’E – Casa d’Arte. 5 appuntamenti per creare opere in carta partendo dalla realizzazione della carta vera e propria. A guidare gli aspiranti cartai saranno le sapienti mani di Luisa Sabba, creativa di gusto ed inventiva particolare, l’artista ha la naturale capacità di creare magiche atmosfere tanto per spazi privati che per spazi pubblici.

Fantasiosa e fantastica nell’allestire mostre d’arte o anche vetrine, trova soluzioni intelligenti, originali e di effetto. Ma l’originalità dei laboratori consiste nel dar vita ad una vera e propria Mostra “Christmas Lighst” appunto, il cui vernissage è fissato il 20 dicembre prossimo. Una mostra originale e piena di atmosfere da sogno che illuminano i cuori, costringendo i visitatori a sospendere le parole ordinarie per entrare inconsapevoli in un mondo fatto di leggere armonie e, di soffi di vento, di luci soffuse. A fare da sfondo alle installazioni la mostra permanente delle opere di Daniela d’Elia, padrona di casa che affiancherà la Mastra cartaia.

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro intendano fare una vera e propria esperienza artistica ed imparare a realizzare carte, trame e oggetti unici di bellezza certa.

Gli appuntamenti: Il 5 e il 6, il 10, il 12 e il 13 dicembre dalle 18 alle 20. Casa D’E’ – Casa d’Arte è nello storico Palazzo delle Statue sito a Piazzale Italia, 6 – Foggia

Per prenotarsi e ulteriori informazioni tel. 3455948152