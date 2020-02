Ecco il Foggia Carneval Fest: Cristiano Malgioglio e Dj Osso e tanti altri ospiti all'International

Incredibile ma vero a Foggia il 29 Febbraio 2020 alle ore 21:30 si svolgerà il più coinvolgente e trasgressivo carnevale d'Italia. La dice lunga il fatto che ci saranno ospiti del calibro di Cristiano Malgioglio, Dj Osso, Alex Effe & Marco Benini tutti concentrati in una sola serata.

Insomma un evento da piazza fatto in una location da sogno, di cui riprende l'enfasi dei ritmi musicali, i costumi scintillanti, le provocanti ballerine ma, soprattutto, il divertimento sfrenato della famosissima “Che Spettacolo di Cena” diretta da Alex Effe e Marco Benini, il duo che fanno impazzire i VIP nelle cene spettacolo a Formentera e in Italia,divertimento visibile anche nelle varie testate giornalistiche nazionali come Eva 3000 VIP ecc.

Per poi passare al grandissimo dj Osso, dj di fama nazionale con al suo seguito i fans di tutte l’età per via dei suoi remix di canzoni Italiane del passato fino ad arrivare ai giorni d’oggi e canzoni dei cartoni animati.

Dato che si voleva esagerare Luca Caposeno e Enjoy Events (ex bellavita) hanno pensato all’ospite bomba l’ospite di tutte le tv nazionali: Giuseppe Cristiano Malgioglio è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica.

I suoi Album: Danzando, Sonhos, Iconic fifties, Scandalo, Futtetenne, Senhora Évora, Cara Mina ti scrivo...,mi sono innamorato di tuo marito, dolceamaro, notte perfetta.

Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Sylvie Vartan e Franco Califano, oltre a molti altri.

Per info e prenotazioni cene o solo ballo 328.9595266 .



